Buone notizie per i telespettatori che amano guardare ‘Live- Non è la D’Urso’, condotto da Barbarella. Nonostante l’emergenza del coronavirus abbia stravolto le programmazioni sia di Mediaset che della Rai, la sua trasmissione non è intaccata. Anzi, dalla prossima settimana ci sarà addirittura un doppio appuntamento settimanale. Non ci sarà solo la puntata della domenica sera, ma andrà in onda anche il martedì, sempre in serata. Il primo appuntamento è previsto il 24 marzo.

In quella giornata Carmelita sarà all'opera con 'Pomeriggio 5' e poi con 'Live', dove si toccherà ovviamente l'argomento virus. Ad anticipare la notizia è stato 'Tv Blog'. Non ci saranno variazioni invece per 'Domenica Live', che continuerà ad essere sospeso. Non è nemmeno chiaro fino a quando Mediaset deciderà di programmare 'Live- Non è la D'Urso' due volte a settimana. Occorrerà attendere comunicazioni ufficiali per provare a fare chiarezza su questo aspetto.





















Per quanto riguarda invece Rete 4 ci sono anche qui delle novità. La conduttrice e giornalista Barbara Palombelli presenterà una puntata speciale di 'Stasera Italia' nella giornata di lunedì 23 marzo. Ancora fermo 'Quarta Repubblica', visto che Nicola Porro è ancora in fase di ripresa. Nonostante abbia sconfitto il Covid-19, dovrà osservare ancora un periodo di isolamento prima di tornare a lavoro. E su questo canale ci sarà anche Mario Giordano con 'Fuori dal coro'.







































La trasmissione di Giordano sarà posticipata in via eccezionale a mercoledì 24 marzo. Così facendo non avrà luogo lo scontro con 'Di Martedì' e 'Cartabianca'. Per quanto concerne le mattinate su Canale 5, Federica Panicucci continuerà a non esserci a 'Mattino 5', nel frattempo diventato 'Mattino 5- Speciale Coronavirus'. Alla conduzione di quest'ultimo c'è infatti il collega Francesco Vecchi. Non sono da escludere ulteriori cambiamenti nei prossimi giorni.

A ‘Live- Non è la D’Urso’, la padrona di casa aveva affermato recentemente: “Molti dei nostri ospiti non sono potuti arrivare a Milano. Ieri sera erano confermati, stamattina avevano l’aereo, il treno, la macchina per venire qui, ma la maggior parte di loro non ci saranno. Ho paura, sono spaventata come voi, ma cerco di essere centrata e di andare avanti. Siamo stati i primi a rispettare l’ordinanza della Regione Lombardia. Siamo qui ad intrattenervi e ad informarvi sul coronavirus”.

