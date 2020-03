I concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati messi al corrente sull’emergenza sanitaria legata al coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Dopo le prime informazioni, nei giorni scorsi Alfonso Signorini ha fatto il punto della situazione agli inquilini della Casa e deciso di informarli quotidianamente oltre a permettere loro di sentire a turno i propri cari e comunicare che la finale sarà anticipata.

Il conduttore del reality, quindi, aggiorna puntualmente i "vip" sulla pandemia con notizie e dati concreti e cercando sempre di non creare allarmismi. Ma nelle ultime ore i telespettatori che seguono la diretta h24 del GF Vip 4 hanno segnalato alcune dichiarazioni sbagliate e inopportune di Paola Di Benedetto sul coronavirus. E su Twitter si sono scagliati duramente contro la ex Madre Natura per una frase in particolare.





















Come riporta Il Giornale, dai tanti tweet lasciati dai fan del GF Vip sembra che Paola Di Benedetto abbia iniziato a riflettere sulla gravità del Covid-19 affermando che, nella sfortuna, quello che conforta è il fatto che colpisca soprattutto gli anziani. A sentire quelle parole, gli utenti della rete non sono riusciti a rimanere in silenzio e non hanno perdonato l'ignoranza della Di Benedetto su una faccenda così delicata.























"Il fatto che Paola Di Benedetto non sappia cosa realmente sta accadendo non la giustifica per la sua affermazione – si legge in uno dei tanti messaggi – È una cretina, bella che non balla, lei sì che deve stare a casa", ha tuonato un utente del web, "Paola chiudi quella bocca per favore. Grazie!", "Quindi secondo Paola menomale che il virus prende già nonni che non stanno bene. Non hai capito un ca..o",

















E ancora: “Comunque vorrei fare i complimenti a Paola Di Benedetto. Anche in questa situazione non ha capito un emerito ca..o e sta sparando stro…te a non finire”, “Ma vogliamo continuare ancora con questa storia delle poche informazioni? Io penso che siano stati abbastanza chiari sul fatto che non colpisce solo anziani, sia quando lo disse Cucuzza sia da come parla Signorini”, hanno tuonato altri. Qualcuno però prova a difendere la gieffina: quella frase potrebbe esserle uscita perché né lei né gli altri hanno ricevuto informazioni chiare ed esaustive.

