Per un po’ di tempo Licia Nunez ha fatto perdere le proprie tracce all’interno della casa del Grande Fratello Vip scatenando la preoccupazione di Antonio Zequila e Valeria Marini che la cercano per tutta la casa. “Ma dov’è Licia?”, domanda Valeria allarmata. Interviene anche Antonio Zequila che si aggira per la casa cercandola: “Ho guardato dappertutto, ma dov’è?”.

Ma cosa è successo? Le inquiline, a coppie, devono mettere in pratica le proprie doti da makeup artist e Valeria ha scelto di truccare Licia, ma l’attrice si nasconde tentando di evitare la seduta di trucco. Valeria si aggira per la Casa urlando il nome di Licia e lei usa il corpo di Patrick per nascondersi. (Continua a leggere dopo la foto)





















L’ex gieffino, complice, cerca di nasconderla con il corpo e il tentativo riesce alla perfezione. “Ma dov’è Licia?”, continua a domandare Valeria Marini mentre cerca per tutta casa l’attrice pugliese. Nel frattempo Patrick decide di nascondere Licia sotto a una coperta e Valeria presa da altro decide di impastare la pizza. (Continua a leggere dopo la foto)























Ma pochi minuti dopo la showgirl stellare ritorna alla ricerca di Licia e finalmente la trova accucciata sotto alla coperta. “Dai che dopo ti devo truccare”, le esclama com se nulla fosse. Licia si lascia andare a una risata e si arrende al volere della Marini. Chiusura anticipata – A causa dell’emergenza coronavirus il Grande Fratello Vip 2020 chiude i battenti mercoledì 8 aprile. (Continua a leggere dopo la foto)

















Stando a quanto comunica l’account ufficiale del reality show “La finale del Gf Vip 4 andrà’ in onda lunedì 8 aprile e mancheranno solo quattro appuntamenti prima della proclamazione del vincitore. – e ancora svela – I gieffini ancora presenti in Casa sono 15 e questo porterebbe automaticamente a delle eliminazioni multiple in vista della finalissima del reality show”.

