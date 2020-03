Il coronavirus preoccupa. Tiene in pugno le nostre vite. Ci fa stare barricati in casa. In ansia. Non sappiamo più che pensare, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno ma la situazione si fa sempre più seria. A detta degli esperti dovremmo assistere al picco dei contagi domenica 23 marzo. Ma ciò non significa che poi la situazione si semplificherà. Andiamo incontro a mesi di rinunce e questo ci mette un po’ di claustrofobia addosso.

Ma tanto possiamo fare ben poco se non starcene a casa e sperare che tutto questo finisce quanto prima e che i nostri sforzi servano a qualcosa. Siamo tutti nella stessa barca. E questo ci fa sentire più uniti e meno soli. In queste ore anche l'attrice Serena Grandi ha manifestato tutta la sua preoccupazione. Soprattutto perché Serena Grandi è stata a contatto con Piero Chiambretti che, come si dice da martedì 17 marzo, sarebbe risultato positivo al coronavirus. Con lui anche l'anziana madre Felicita.





















I due sono al pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano di Torino. Ad anticipare la notizia era stato il sito Dagospia poi tutto è stato confermato anche da Torino Repubblica. Stando a quanto riferisce la sezione locale del quotidian, i due sono arrivati in ambulanza non in gravi condizioni. A twittare per prima e a lanciare l'indiscrezione era stata Valdimir Luxuria che aveva fatto gli auguri di pronta guarigione a Chiambretti. Il tweet, però, era stato cancellato poco dopo.























Il programma condotto da Piero Chiambretti era stato sospeso dopo la puntata del 4 marzo. Dal momento in cui è stata confermata la positività del conduttore, Mediaset ha inviato un comunicato a tutti i vip che erano stati a contatto con Piero Chiambretti. Molto preoccupata Serena Grandi che ha rivelato all'Adnkronos: "Ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo adottate mi metto in autoquarantena". Tanto il dispiacere per Chiambretti ma anche tanta paura.

















“Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero mi hanno detto che ha una broncopolmonite, spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana. Io sono ipocondriaca e sono preoccupata ma per ora sto benissimo. Ora che ci penso dopo essere stata ospite da lui ho avuto una brutta febbre e tosse durata solo qualche giorno e ho pensato che fosse stata causata dalla radioterapia a cui mi sono dovuta sottoporre per un tumore al seno – ha confessato l’attrice – Dopo Chiambretti sono stata ospite per due volte anche da Barbara D’Urso speriamo che finisca tutto per il meglio”.

