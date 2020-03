Grande Fratello Vip, due concorrenti censurati. Ma di chi stiamo parlando? Di Adriana Volpe e Patrick Ray Pugliese. Ma cosa è successo? Dunque nella casa del Gf Vip Adriana Volpe ha trascorso diverso tempo nel confessionale. Poi, una volta uscita, si è messa a parlare con Patrick. Ma la regia ha subito cambiato inquadratura. Secondo i fan più attenti ai quali non sfugge neanche un dettaglio, è possibile che Adriana Volpe abbia saputo che qualcuno che lei conosce molto bene sia risultato positivo al coronavirus.

Ma è ovvio che non possiamo saperlo con certezza. Ma cosa si sono detti Patrick e Adriana? Perché i fan si sono preoccupati e hanno pensato al peggio? “Ma solo una persona?” le ha chiesto Patrick quando i due si sono messi a parlare dopo la permanenza di lei in confessionale. Poco prima la Volpe era uscita dal confessionale dicendo “Non è una bella situazione”. I fan si sono subito preoccupati. Continua a leggere dopo la foto





















Ma non è chiaro cosa abbia saputo Adriana Volpe all’interno del confessionale. La conduttrice, infatti, non ha detto nulla ma appare chiaramente turbata. In tanti, dunque, hanno ipotizzato che qualcuno a lei caro abbia contratto il virus. Ma nessuno ha la certezza, per quanto, vista la situazione in Italia in questo momento, è possibilissimo. A ogni modo il GF Vip ha “censurato” il discorso tra Patrick e Adriana. Continua a leggere dopo la foto























Infatti non si capisce bene cosa altro i due si siano detti. Intanto c’è un altro fatto strano: il marito di Adriana Volpe è sparito dai social. Roberto Parli aveva fatto sapere che sarebbe andato in Costa Rica con la figlia per sfuggire al coronavirus ma non è chiaro se sia potuto partire o no. Sui social non si hanno sue tracce da giorni. Strano. I vip nella casa, dopo essere stati messi al corrente del coronavirus hanno iniziato ad accusare ancora di più la tensione. Sono tutti molto preoccupati. Continua a leggere dopo la foto

















La fine del reality è stata inoltre anticipata: con un comunicato i vip hanno saputo che la fine della trasmissione, originariamente prevista per il 27 aprile, è stata anticipata all’8 aprile. Tutti sono stati contenti della decisione. In questo periodo l’unico pensiero di tutti è quello di riabbracciare quanto prima i propri cari. Riabbracciare? Mmm… Difficile ai tempi del Covid-19.

GF Vip, la voce che circola: chi esce oggi dalla casa. E, soprattutto, chi è già in finale