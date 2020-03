La vita in diretta Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno battuto di nuovo Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso. Il programma va in onda prendendo anche lo spazio di ”Vieni da me” che è stato cancellato data l’emergenza coronavirus. La Rai deciso di riorganizzare la sua offerta generalista per continuare ad offrire ai cittadini news, approfondimenti e programmi nel rispetto rigoroso delle norme sanitarie per i propri dipendenti.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano seguono tutti gli aggiornamenti sull’emergenza che sta impegnando tutto il nostro paese e gli ascolti stanno premiando il grande lavoro dei due conduttori Rai. (Continua a leggere dopo la foto)





















Anche oggi, martedì 17 marzo 2020, i conduttori hanno raccontato l’emergenza coronavirus con interviste e approfondimenti, ma hanno ‘ospitato’ virtualmente alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Durante le puntate, infatti, sono tanti i vip che intervengono per strappare un sorriso e raccontare alcuni particolari inediti delle proprie vite. (Continua a leggere dopo la foto)















Ieri sono stati ospiti Alba Parietti, Rita Dalla Chiesa, Francesco Gabbani, mentre Gigi D’Alessio si è collegato con Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Durante le chiacchierate con gli ospiti, la conduttrice si fa raccontare cosa succede nelle case dei vip e chiede sempre una ricetta semplice da poter fare in casa. Il cantante partenopeo, con il suo fare sempre allegro, ha voluto strappare un sorriso a tutti con una battuta. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Oggi ho cucinato la pasta alla puttanesca in onore alla madre del coronavirus!”, ha detto Gigi D’Alessio durante la diretta con La vita in diretta. I due conduttori non sono riusciti a trattenere le risate, spiegando che anche i cameraman presenti in studio sono scoppiati a ridere dopo aver ascoltato la battuta del cantante.

GF Vip, Antonio Zequila non ce la fa e scoppia in lacrime. Cosa è successo