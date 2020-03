L’emergenza coronavirus ha stravolto anche la programmazione televisiva. Per qualche settimana ‘Uomini e Donne’ si fermerà un po’, in attesa di una normalità che si spera possa arrivare il prima possibile. Il Trono Classico del dating show di Maria De Filippi non sta ottenendo comunque i risultati sperati, infatti quello Over è in grado di tenere incollati davanti al piccolo schermo oltre 3 milioni di telespettatori, ma quello dei giovani non sta facendo più breccia da qualche tempo.

Le vicende riguardanti i tronisti ed i corteggiatori non stanno entusiasmando più di tanto ed è intervenuto su questa situazione Lele Mora, ex agente di diversi tronisti. Da parte sua è giunta una vera e propria stoccata nei confronti dei nuovi protagonisti della trasmissione in onda su Canale 5. Le sue dichiarazioni sono destinate sicuramente a creare polemiche e chissà se Maria o qualcun altro della redazione avrà voglia di rispondergli. Vediamo cosa ha dichiarato.





















Intervistato dal settimanale 'Nuovo Tv', Mora ha detto: "Io credo che l'interesse del pubblico sia ancora vivo. Penso, però, che sul trono non ci siano i personaggi giusti. Quelli che in passato sceglievo io con l'avallo della signora Maria De Filippi, consigliata dai suoi assistenti, lo erano. Ho scoperto ragazzini che funzionavano in televisione ma che, comunque, avevano davvero voglia di innamorarsi, non solo di mettersi in mostra". Ed ha aggiunto di aver avuto ragione.































"Il tempo mi ha dato ragione. Quasi tutti hanno avuto storie importanti", ha aggiunto l'ex agente dei vip. Che ha detto ancora: "L'ultimo che ha lasciato un po' il segno credo sia stato Andrea Damante. Poi il nulla. Si dovrebbe tornare ai vecchi tempi. Se dovesse interessare, io sono a disposizione!". Nella sua carriera, Lele ha scoperto gente del calibro di Costantino Vitagliano, Francesco Arca, Salvatore Angelucci, Daniele Interrante, Cristiano Angelucci e Alessandro Genova.

Lele Mora nel recente passato, precisamente nel 2017, è entrato a far parte dello staff della tennista Camila Giorgi e a settembre dello stesso anno è tornato a fare l’agente di Simona Ventura, Claudio Lippi e della modella Cicelys Zelies. Nel 2019 ha annunciato a tutti una bruttissima notizia, infatti ha ammesso di aver scoperto di avere un tumore maligno situato tra i polmoni e i reni.

