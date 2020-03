GF Vip, Antonio Zequila non ce la fa e scoppia in lacrime. Cosa è successo

Il ‘Grande Fratello Vip’ sta vivendo un periodo non certamente positivo, soprattutto da quando i concorrenti sono stati avvisati dell’esplosione della pandemia del coronavirus in Italia. Proprio nella giornata di ieri, lunedì 16 marzo, i partecipanti al reality show condotto da Alfonso Signorini hanno ricevuto la notizia della fine anticipata del programma, prevista inizialmente a fine aprile. Adesso la conclusione dello stesso avverrà nei primi giorni sempre di aprile. Ma c’è dell’altro.

Il gieffino Antonio Zequila è stato alle prese con una crisi di pianto, ma stavolta il Covid-19 non c'entra nulla. Nelle scorse ore si è anche organizzata una festa ritenuta 'trash' da molti per provare ad esorcizzare il virus che sta mietendo vittime in tutto il mondo. Se gli altri stanno provando ugualmente a sorridere, Zequila oggi non riesce proprio a farcela. Visto che il 17 marzo è un giorno davvero triste perché ricorre l'anniversario della morte del suo adorato papà.





















Colpito dalla malinconia, Antonio decide di recarsi da solo in giardino isolandosi quindi dagli altri inquilini della Casa più spiata d'Italia. Valeria Marini si domanda dove stia andando, a quel punto lui si sdraia e rivolge i suoi occhi al cielo. Con sé ha un disegno recante la scritta: "Ciao Giovanni", ovvero il nome di suo padre. Non riesce assolutamente a trattenere le sue emozioni e scoppia a piangere. Le lacrime scendono copiose e non può proprio nasconderle.































Antonio Zequila aveva raccontato con commozione già nello scorso mese di gennaio le vicende riguardanti il suo genitore. In una delle prime puntate del prime time del 'GF Vip' aveva detto: "Per due anni ho fatto l'infermiere di mio padre. Per due anni, tutti i giorni prendevo mio padre dal letto e lo mettevo sulla sedia. Quando è morto, finalmente ha smesso di soffrire. Ho portato con me i suoi occhiali ed una foto, rimane sempre il mio migliore amico".

Alcuni giorni fa Zequila aveva fatto una dichiarazione boom davanti ad Antonella Elia: “Non ne voglio parlare più, preferisco raccontare di quando ho conosciuto Sharon Stone. mi ricordo di quella mattina a Parigi quando la incontrai e sinceramente mi sembra qualcosa di più affascinante, come magari per te può essere Richard Gere”. E la Elia aveva replicato: “È inutile con te, non se ne viene a capo”.

