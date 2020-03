Il coronavirus ci sta mettendo a dura prova. Siamo chiusi in casa, non abbiamo possibilità di uscire (se non per le cose essenziali tipo fare la spesa o andare in farmacia), le scuole sono chiuse, i negozi sono chiusi, siamo bombardati da continue notizie pressanti sul virus e siamo sempre più spaventati. E soprattutto tutti vorremmo sapere che tutto ciò finirà presto. Ma la certezza di quando vedremo la luce in fondo al tunnel non la ha nessuno. Ci auguriamo, però, che i nostri sforzi servano a qualcosa e che potremo presto vederne i frutti. Nella casa del Grande Fratello Vip, finora,

la cosa è stata tenuta sotto controllo. Semplicemente i concorrenti non avevano idea di ciò che stesse accadendo fuori. Poi la produzione ha deciso di metterli al corrente: in fondo si tratta di un'emergenza seria ed è giusto che i ragazzi sappiano cosa sta accadendo nel nostro e nel loro paese. Quando hanno saputo la verità i vip si sono allarmati, hanno pianto, si sono interrogati sul futuro di tutti.





















Il GF Vip ha poi mandato ai vip un comunicato: "Vi daremo conto d'ora in avanti di tutto questo dandovi prima di tutto la possibilità di parlare con i vostri cari. Vi faremo vedere cosa fanno gli italiani e continueremo a darvi informazioni sull'evoluzione della situazione". La produzione vuole che i concorrenti siano al corrente di tutto anche perché devono prepararli al completo stravolgimento di vita una volta fuori dal reality.















I vip, poi, torneranno a casa prima del previsto: il reality chiuderà infatti i battenti in anticipo. Per quanto ormai i vip sappiano che la situazione in Italia è seria, probabilmente non hanno capito quanto. Non sanno che i palinsesti televisivi sono stati stravolti, non sanno che la gente gira con la mascherina. A tal proposito, durante una conversazione Paolo Ciavarro e Aristide Malnati hanno intravisto un operatore lavorare dall'altra parte del vetro con indosso una mascherina.

















“Ma perché hanno la mascherina?”, si chiede Malnati. E Ciavarro ipotizza: “Staranno pulendo…”. E Malnati: “Sarà un intervento della rete fognaria”. No, non hanno affatto idea di cosa stia accadendo. Eppure stanno toccando con mano la situazione. Ma non hanno immaginato che quell’uomo avesse la mascherina per il virus… Come comunicato dalla produzione, i vip torneranno a casa i primi di aprile. In questo modo i vip potranno tornare prima ad abbracciare le rispettive famiglie. In un momento difficile come questo, la famiglia può dare molta forza.

