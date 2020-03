“Barbara D’Urso, sei stata ingannata!”. E fa pure il nome: l’appello alla conduttrice

Barbara D’Urso è stata ingannata? Secondo Francesco Chiesa Soprani, amico di Nina Moric e del suo ormai ex compagno Luigi Favoloso sì. Per questo motivo ha voluto lanciare un appello alla conduttrice di punta Mediaset sulle pagine del settimanale Nuovo Tv: “Cara Barbara, credi a me. Nina Moric ha ingannato te e la macchina della verità”. Un doveroso passo indietro.

Qualche settimana fa, a Live – Non è la D’Urso, la modella e showgirl croata aveva accettato di sottoporsi alla macchina della verità. Gran parte del pubblico ha subito notato che per tutto il tempo Nina sembrava assonata, quasi in trance, in uno stato apparentemente poco lucido. E Soprani, ex agente dei vip, si dice convinto che la Moric abbia mentito e falsato i risultati di quell’esame: “La conosco da vent’anni”, ha spiegato al magazine. (Continua dopo la foto)





















Attraverso Nuovo Tv, Francesco Chiesa Soprani ha voluto mettere in guardia Barbara D’Urso da Nina Moric e dalla macchina della verità, sostenendo che non è così attendibile. “Ma credo che lei lo sappia e che viva la cosa come un gioco”, ha aggiunto l’ex agente dei Vip secondo cui su internet circolano video che spiegano come ingannare la macchina della verità. (Continua dopo la foto)















E, dice ancora Chiesa Soprani, Nina Moric avrebbe messo in atto uno di questi modi. Quando ha accettato di sottoporsi alla macchina della verità in collegamento dalla sua abitazione, ha continuato, la croata ha negato di aver fatto la liposuzione. La macchina della verità le ha dato ragione, ma sembrerebbe essere una bugia. A sentire Nina Moric, i lividi sul fianco che lei stessa ha mostrato con delle foto, erano dovuti alle percosse di Luigi Favoloso, mentre quest’ultimo ha dichiarato che i segni sono l’esito di un intervento. (Continua dopo le foto)



















Secondo Chiesa Soprani, Favoloso non avrebbe picchiato la Moric. L’amico della modella ha dichiarato a Nuovo Tv che una volta la stessa Nina gli aveva inviato un messaggio vocale chiedendogli scusa per non aver risposto prima perché alle prese con la liposuzione. Inoltre l’ex agente dei vip sostiene che Nina si sarebbe fatta convincere da Fabrizio Corona ad andare ospite da Barbara D’Urso per parlare della scomparsa di Favoloso e di non credere che quest’ultimo l’abbia mai aggredita, ma soltanto litigato. Carmelita risponderà al suo appello?

