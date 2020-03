Nelle ultime ore i concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati aggiornati sull’attuale situazione di emergenza sanitaria di coronavirus in Italia. Dopo la comunicazione di Alfonso Signorini sui dati dell’espansione dell’epidemia, la produzione ha anche comunicato agli inquilini della Casa che la finale del reality, prevista a fine aprile, è stata anticipata.

"Vi daremo conto d'ora in avanti di tutto – ha detto agli altri Adriana Volpe, che ha letto il comunicato – questo dandovi prima di tutto la possibilità di parlare con i vostri cari. Vi faremo vedere cosa fanno gli italiani e continueremo a darvi informazioni sull'evoluzione della situazione. Il pubblico vi ama e segue la vostra storia attento come non mai e grazie a voi ha modo di rilassarsi, provare a sorridere ed emozionarsi. Infine vi comunichiamo che il Grande Fratello ha deciso di arrivare fino all'inizio di aprile, tornando sostanzialmente alla sua configurazione iniziale".





















Dopo le ultime informazioni, le lacrime hanno preso il sopravvento tra gli inquilini della Casa, che hanno iniziato a comprendere che la situazione all'esterno è davvero seria. Sono rimasti tutti scioccati, ma non hanno nascosto la felicità per poter riabbracciare prima del previsto i propri cari. Nella notte Paolo Ciavarro, per esempio, ha confidato a Valeria Marini e ad Antonio Zequila di non vedere l'ora di poter riabbracciare la sua Clizia Incorvaia.















"Ho tanto voglia di riabbracciare Clizia. Non sto più nella pelle, non vedo l'ora di riaverla vicina a me", detto Ciavarro junior per poi aggiungere che finito il GF Vip andrà subito da lei. "Te lo meriti – è stato il commento di Valeria Marini – Qui dentro è nato questo amore importante. Tu hai tante qualità e la cosa bella è che si vedono a primo impatto".



















Dopo la “benedizione” della Marini, Paolo Ciavarro ha anche detto che spera tanto che la sua storia con Clizia continui per sempre perché è convinto che lei possa proprio essere la donna della sua vita. E quando il GF Vip ha dato l’opportunità agli inquilini di parlare coi propri cari, mamma Eleonora Giorgi ha rassicurato Paolo sullo stato di salute della influencer: “Sta bene per fortuna. Non vedo l’ora di rivederla”, ha poi rivelato lui agli altri.

