Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, la notizia è bellissima e fa esultare i fan. Il “commissario Montalbano” e sua moglie sono sempre più uniti, non solo nella vita privata ma anche sul lavoro. I due sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, hanno due figlie – Emma di 8 anni e Bianca di 4 – e, oltre a essere legati da un profondo amore, di recente stanno lavorando sempre più spesso insieme. Ora pare che la splendida Luisa sia pronta a raccogliere l’eredità del marito. In che senso?

Luca Zingaretti ha interpretato per anni il ruolo del commissario Montalbano, uno dei personaggi più amati della televisione italiana (nonché una delle fiction più seguite). E ora la moglie Luisa Ranieri seguirà le sue orme. Tra poco inizieranno le riprese della serie Lolita Lobosco, una nuova fiction che vedrà Luisa Ranieri come protagonista mentre Luca Zingaretti nei panni del produttore. Lolita Lobosco è una serie tratta dagli omonimi romanzi di Gabriella Genisi. Continua a leggere dopo la foto





















La serie è ambientata in Puglia, a Bari per la precisione, e ha come protagonista Lolita che è un commissario, ma è anche una donna sensuale che però ha vari problemi con gli uomini. Ma da quando Luca Zingaretti fa il produttore? Da ora. È andata così: ha letto i libri della Genisi, se ne è innamorato e ha acquistato i diritti per farne una fiction. E chi poteva scegliere come protagonista se non la sua splendida moglie Luisa Ranieri? Continua a leggere dopo la foto















Per loro è normale lavorare insieme. Lo avevano fatto già prima di diventare una coppia, nella serie Rai Cefalonia. Si sono conosciuti, sono diventati grandi ma forse già il fuoco si stava per accendere solo che Luisa era impegnata in un’altra storia. “Lui mi marcava stretta – ha raccontato lei a DiPiù – Per un anno, ovunque andassi, mi faceva trovare montagne di rose bianche. Luca è stato il mio incontro perfetto”. Continua a leggere dopo la foto

















La cosa buffa è che il personaggio di Lolita è nato dalla penna delle Genisi che si è ispirata al Commissario Montalbano. La Genisi, dopo aver letto i romanzi di Camilleri, ha deciso che avrebbe voluto creare un personaggio simile a Montalbano ma donna. “Nasce così dall’oggi al domani in seguito alla lettura dei libri di Camilleri, e dopo aver scoperto che anche, che nella letteratura italiana ed europea mancava la figura della poliziotta. Di conseguenza ho colmato questa lacuna creando Lolita”, ha raccontato l’autrice a International Web Post.

