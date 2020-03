“È partito da lì”. Coronavirus, Belen Rodriguez dice la sua: parole destinate a sollevare un polverone

Belen Rodriguez interviene sulla questione Coronavirus. E ne ha davvero per tutti. La showgirl infatti attacca la settimana della moda a Milano. “Se avessero evitato di fare la settimana della moda forse tutto questo non sarebbe successo. Sono arrivati voli da zone che non erano al sicuro. Secondo me è da lì che è partito tutto”, dice Belen Rodriguez.

Chiusa in casa sua con Stefano e il bambino, casa da cui continua a fare video su Instagram per trascorrere il tempo e aggiornare i suoi follower, Belen Rodriguez continua ad allenarsi per mantenersi in forma e sempre con il sorriso sulle labbra. L’intervista continua con Belen che spiega il suo pensiero sull’incredibile evoluzione avuta dal Covid-19 in Lombardia, evoluzione dovuta alla settimana della moda secondo Belen. Continua dopo la foto





















“Se dopo la settimana della moda siamo diventati il paese più infetto nel mondo c’è qualcosa che è andato storto. La settimana della moda è stata deleteria. Il governo doveva attivarsi prima. La verità in mano non ce l’ha nessuno, non sappiamo neanche se la cosa si risolverà stando a casa ma il popolo deve attenersi a quello che ci dice il governo altrimenti questa storia non finisce più’. Dobbiamo aiutarci a vicenda siamo tutti molto demoralizzati quindi se ognuno inizia a guardare anche l’orto dell’altro e non solo il suo forse riusciamo ad uscirne il prima possibile”. Continua dopo la foto















Intanto oggi il bilancio registra una nuova impennata. “Registriamo oggi 349 deceduti. Il totale dei positivi è 23073, di questi 10197 in isolamento domiciliare. 1851 in terapia intensiva, il 10% dei contagiati. I guariti oggi sono 414, il totale è 2749. I nuovi casi positivi sono 2470, al ribasso anche se non sono pervenuti i dati di Puglia e della provincia di Trento”. Sono i dati diffusi da Angelo Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza coronavirus. Le vittime totali in Italia sono 2158. Continua dopo la foto



















Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 10.861 in Lombardia, 3.088 in Emilia-Romagna, 2.274 in Veneto, 1.185 nelle Marche, 1.405 in Piemonte, 841 in Toscana, 575 in Liguria, 472 nel Lazio, 363 in Campania, 346 in Friuli Venezia Giulia, 367 nella Provincia autonoma di Trento, 235 nella Provincia autonoma di Bolzano, 212 in Puglia, 203 in Sicilia, 159 in Umbria, 165 in Abruzzo, 87 in Calabria, 105 in Sardegna, 103 in Valle d’Aosta, 15 in Molise e 12 in Basilicata.

Ti potrebbe interessare: “E adesso tutti zitti!”. Emma Marrone inedita e senza peli sulla lingua: la cantante attacca a testa bassa