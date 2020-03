“Pagliaccio!”. Amici 19, Rudy Zerbi è una furia: volano parole grosse. Mai visto così

Rudy Zerbi si è lasciato andare a uno sfogo epico davanti agli allievi di Amici 19. Venerdì scorso è andata in onda la puntata più difficile, forse, nella storia del talent show. E ad andarci di mezzo è stata anche la conduttrice, Maria De Filippi, che si è vista alle prese nel gestire situazioni complesse, tra litigi e minacce di abbandono. Persino Maria ha perso la pazienza, attirando molte critiche da parte del pubblico a casa. Di recente Rudy ha mostrato il video in cui Javier ha usato un termine poco carino nei suoi riguardi e non ha potuto fare alto che replicare.

Un pagliaccio, ecco come Javier ha definito Rudy. Ma il disappunto di Zerbi non si limita solo a Rudy. Infatti ha rimproverato pure Nyv pare che abbia attribuito allo stress e alle ultime tensioni in campo l’uso di quella parola ineducata. Nicolai, una volta visto il video, ha detto: “Adesso ci manca che ti chiedono scusa”. Ed effettivamente ballerino lo ha fatto e ha chiesto scusa. Rudy ha lasciato cadere un silenzio imbarazzante nella casetta che ospita gli allievi, ricordando più volte che, al di là delle scuse, il suo ingresso in casa era dettato dalle spiegazioni che dovevano fornirgli per l’uso di quel termine inappropriato. (Continua dopo la foto).





















Nessuna spiegazione alle richieste lecitamente mosse dal professore. Alla mancata risposta, Rudy Zerbi ha detto: “Questa storia che quando siete arrabbiati dite delle cose e poi chiedete scusa ha cominciato un bel po’ a stufarmi. Vale per tutti. […] Ti voglio ricordare che dopo la scena che hai fatto ti sei andato a sedere sulla sedia verde e da quel momento hai sorriso e sei stato muto. La giuria improvvisamente era titolata a metterti sulla sedia verde, però se prima si permette di dare il voto a qualcun altro è una giuria di incompetenti. Lo dico anche a Nyv, che dice che sono parole frutto di stress e vanno capite”. Non si può dimenticare l’accusa mossa contro la giuria, definita dal ballerino “incompetente”. (Continua dopo le foto).































E lo sfogo di Rudy non si è limitato solo a Javier, ma rivolgendosi anche a Nyv ha detto: “Lo stress? Di che stress stiamo parlando? Quando siete sei privilegiati, stress emotivo? Te lo dico con tutto il cuore: sei bravissima artisticamente parlando, ma siete dei privilegiati. Te li ricordi gli stress di fuori, quando non ti ca…va nessuno? È legittimo che voi non siate d’accordo con il giudizio, nessuno dice che non potete contestare un giudizio. Ma quando sento dire che io sono un pagliaccio e la giuria è incompetente… Questo no. Non permettetevi di giudicare quando siete i primi a dover ancora imparare”. (Continua dopo le foto).

Nyv credeva di poter fare ‘assolvere’ tutti, invece sembra aver agitato ulteriormente l’animo di un professore profondamente deluso da atteggiamenti che non hanno alcuna giustificazione, se non nell’arroganza e nell’immaturità. Anche Nicolai non poteva che dire la sua, additando a Javier l’accusa di avere un comportamento ipocrita, posto che non perde occasione di parlare male nei confronti del professore. Il confronto non ha saputo fornire il chiarimento sperato, ovvero quello di ammettere di aver avuto un comportamento poco consono nei confronti di tutti i professori, nessuno escluso. Non dimentichiamo che anche Maria De Filippi è stata colpita da non poche critiche da parte del pubblico e qualcosa, a tal proposito, verrà sicuramente detto.

