Il GF Vip chiude prima: la decisione di Mediaset per l’emergenza coronavirus. La data della finale

Era già nell’aria, ma arriva solo oggi la comunicazione ufficiale. L’emergenza Coronavirus richiede quante più cautele possibili. L’impegno di tutti si dimostra l’arma vincente con cui poter contrastare la diffusione di un virus letale. I numeri sono ancora troppo alti per poter desistere; queste ore e quelle dei giorni che seguiranno si dimostrano le più delicate da affrontare. Come accennato più volte, anche i palinsesti televisivi hanno provveduto a modificare le programmazioni e questo è accaduto per la salute di tutti. Fino ad ora il Grande Fratello Vip sembrava l’unico programma a non aver subito un’inversione di marcia.

Lo scopo della riorganizzazione dei palinsesti televisivi è quello di proteggere la salute di tutti, evitando di creare momenti di assembramento, e non solo. È necessario dare più spazio ai programmi che riescono a diffondere quante più notizie possibili sulla pandemia che sta colpendo anche l’Italia. L’imperativo necessario a cui tutti sono chiamati a rispondere è quello di rimanere a casa, per chi può farlo. Fino a poche ore fa Mediaset aveva deciso di lasciare proseguire la messa in onda di due programmi, ovvero quello di Amici 19 e il Grande Fratello Vip. Il tentativo era quello di fare compagnia al pubblico che trascorre diverse ore della giornata davanti al piccolo schermo. (Continua dopo la foto).





















Inversione di marcia. Cambia tutto e la notizia è ormai ufficiale. L’azienda televisiva ritiene doveroso fare terminare a breve la corsa del Grande Fratello Vip. Un comunicato ufficiale è arrivato in Casa, rivelando l’ultima decisione presa dalla produzione: il reality chiuderà in anticipo. Nel frattempo risulta anche necessario preparare i Vip al loro rientro nel mondo reale, quello che al momento è colpito dal virus. In più, i concorrenti potranno tenersi in contatto coi loro cari. Il comunicato è stato letto da Fabio Testi, Adriana Volpe e Antonella Elia davanti a tutti. (Continua dopo le foto).































“La situazione in cui siamo in Italia e in altri Paesi, è unica, incredibile e mai accaduta prima. La gente vive questo periodo in mille modi diversi, c’è preoccupazione, ma anche senso di responsabilità e tanta voglia di condividere emozioni. D’ora in poi vi daremo conto di tutto questo dandovi la possibilità di parlare con i vostri cari uno a uno, vi faremo vedere cosa fanno gli italiani a cui portate un po’ di leggerezza e ogni giorno vi daremo nuove informazioni. Vi comunichiamo che il GF ha deciso di arrivare fino all’inizio di aprile tornando alla sua configurazione iniziale“. Paola Di Benedetto non ha trattenuto le lacrime. (Continua dopo le foto).

Solo quattro puntate in prime time verranno viste dall’Italia prima dell’elezione del vincitore. Infatti, la finale, fino ad oggi prevista per il 27 aprile, andrà in onda ai primi di aprile, con ogni probabilità lunedì 8 aprile 2020, come si apprende dal blog di Davide Maggio. Si può dire che già negli ultimi giorni, l’atmosfera in casa fosse cambiata. L’apprensione e le tensione per la situazione che l’Italia e tanti altri Paesi stanno vivendo non poteva che interrompere anche questo tipo di gioco. Il pensiero di tutti va all’emergenza coronavirus ancora in corso. E Mediaset ha dato prova di aver preso la decisione più giusta per far fronte a questo momento difficile che compete tutti.

“Vergogna!”. GF Vip, la furia del marito di Fernanda Lessa. Cosa dicono della moglie