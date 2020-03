Domenica In, la decisione dei vertici Rai. La conferma arriva da Mara Venier

Mara Venier torna in onda con la sua ‘Domenica in’, in diretta da domenica prossima, dopo la sospensione del programma per una puntata per precauzione, pur in assenza di specifiche criticità. Lo ha anticipato la stessa conduttrice all’Adnkronos: “Si torna in diretta!!!”, ha detto Mara.

La sospensione di Domenica in non sarà piaciuta per niente al pubblico Rai, visto che in tempi di quarantena la presenza di Mara Venier sarebbe stata senz’altro di compagnia. La decisione tuttavia era sacrosanta e forse inevitabile. Ci saranno i soliti aggiornamenti sul Coronavirus che purtroppo sta flagellando l’Italia ma qualora fosse possibile si darà spazio anche a contenuti d’intrattenimento. Continua dopo la foto





















Ricordiamo che la mannaia che si era abbattuta su Domenica in ha colpito quasi tutti i programmi dei palinsesti: Rai ha dovuto rinunciare a molte trasmissioni così come Mediaset; basti pensare alla sospensione di un programma come Uomini e Donne e alla chiusura del Grande Fratello. Periodo buio per entrambe le reti che purtroppo come tutti si trovano a far fronte a un problema difficilissimo da gestire. Festeggiamo il ritorno di Mara Venier dunque, con la speranza che l’emergenza Covid-19 rientri. Continua dopo la foto















L’Emergenza Coronavirus ha, di fatto, bloccato la televisione. Per Uomini e Donne, per esempio, potrebbe essere già arrivata al momento della sospensione. Sapevamo che la trasmissione avrebbe subito una pausa, ma la sospensione sarebbe dovuta iniziare il prossimo 23 febbraio. Nessun avviso da parte del programma, che sui social fino a 21 ore fa segnalava le anticipazioni del Trono Over. Continua dopo la foto



















Infatti, i telespettatori erano convinti che ci sarebbe stata una puntata ricca di colpi di scena con discussioni molto accese, con Gianni Sperti protagonista. Tutto questo è, dunque, rimandato. Non sappiamo quando il programma di Maria De Filippi tornerà a farci compagnia. Vi segnaliamo che potrebbe tornare in onda nella giornata di domani, per ora essere sospeso dal 23 marzo. Per il momento non vengono neanche effettuate le registrazioni di entrambi i Troni.

Ti potrebbe interessare: Domenica In, la decisione dei vertici Rai. La conferma arriva da Mara Venier