Nessuna sospensione prevista per il Grande Fratello Vip. Infatti, il programma condotto da Alfonso Signorini continua ad andare regolarmente in onda, nonostante l’emergenza Coronavirus abbia fato sospendere quasi tutte le programmazioni per riorganizzare i palinsesti televisivi e fare in modo che i programmi d’informazione e di attualità potessero prendere maggiore spazio e la giusta attenzione. L’eccezione per l’intrattenimento degli italiani è data dal reality show, che riserva sempre molte sorprese, tenendo compagnia al pubblico in quarantena.

Alfonso Signorini conduce il programma dagli studi di Cologno Monzese. Questa decisione permette al conduttore di proseguire il programma, senza doversi spostare verso Roma. Al suo fianco, Pupo. Wanda Nara assente così come il pubblico. L’accesa discussione avvenuta tra Sossia Aruta e Teresanna Pugliese ha fatto molto parlare, ma delle ultime ore la notizia di un duro attacco, non all’interno, bensì all’esterno della casa. Questa volta a prendere la parola è il marito di Fernanda Lessa, in evidente disappunto con quanto accaduto nella casa più spiata d’Italia. Una vergogna, questo ha detto. Ma a cosa si riferisce Luca Zocchi? (Continua dopo la foto).





















Il campo di battaglia scelto da Luca è stato Instagram, dove ha perso la pazienza, condividendo con i numerosi follower uno sfogo epico. Tutti hanno avuto modo di comprendere il grande amore che lega Luca e Fernanda. L’incontro avvenuto tra la coppia poche settimane fa è la prova evidente di quanto Luca ami e sostenga la moglie. Una scena ha mandato su tutte le furie Luca, arrivando al punto di fargli dichiarare quanto vergognoso potesse essere lo spettacolo a cui ha assistito. Nel video che lui ha postato su Instagram, si vedono infatti Sossio, Antonella, Paola e Andrea Denver che commentano alcuni comportamenti di Fernanda. Ma il linguaggio, come sempre, lascia a desiderare. Luca non può stare zitto e decide di dire la sua. (Continua dopo le foto).































Una vipera, ecco come hanno definito Fernanda gli inquilini della casa, protagonisti del video in questione. “Fernanda sta male per il mal di denti e la si prende per c**o così”. Ma forse anche il linguaggio di Luca non sembra mantenersi entro certi limiti e aggiunge, riferendosi a Sossio: ‘troglodita e ignorante’. E ne ha anche per Antonella Elia, definita ‘crotalo’, senza dimenticare Denver, ovvero il ‘buon samaritano’. Paola, in tutto questo, viene paragonata allegramente a una ‘borsa falsa di Vuitton’: “Che vergogna, non sapete dire le cose in faccia”. Il marito della Lessa non si è contenuto. (Continua dopo le foto).

Non ci si poteva aspettare una reazione differente dall’uomo che ha salvato Fernanda Lessa da un periodo di profonda depressione. La coppia è unita dal 2017 e da allora hanno sempre dato prova di una forte unione e intesa. “Dal primo momento che l’ho visto, ho detto ‘quello è l’uomo della mia vita’ e allora sono andata a capire chi era, ma mi dissero che era fidanzato da 11 anni… ma alla fine anche lui si era innamorato”, ha detto la Lessa a Domenica Live. Luca ha dimostrato ancora una volta di saper difendere la moglie, ma adesso bisognerà capire se gli inquilini verranno messi a conoscenza delle cattive voci che iniziano a circolare nel web sui loro riguardi.

“Prendi il mio amore, il mondo sta finendo”. Allatta la figlia: la foto choc della Vip per il coronavirus