Nell’ultima puntata del Serale di ‘Amici 19’ abbiamo visto una Maria De Filippi più arrabbiata del solito. Tutta colpa del ballerino Valentin Alexandru, il quale è stato mandato via dal programma dalla stessa padrona di casa a causa del suo atteggiamento. I fan del giovane avevano sperato che ci potesse essere un ripensamento e di vederlo all’opera nella prossima puntata. Ma nelle scorse ore l’ex allievo ha rotto il silenzio sui social ed ha confermato praticamente la sua decisione.

Il suo messaggio, destinato a scatenare ancora polemiche e che sicuramente non farà piacere alla De Filippi, ha raccolto però un gran consenso da parte dei suoi follower, che lo hanno supportato ed incoraggiato. Ed è stata proprio la conduttrice televisiva di Mediaset ad essere finita nel mirino degli utenti. Un evento più unico che raro, visto che una delle regine della televisione italiana è apprezzata da milioni di persone e difficilmente subisce attacchi. (Continua dopo la foto)





















Il danzatore latino-americano ha quindi detto che non ritornerà nel talent show, ma è ugualmente felice di aver colpito la maggior parte della gente, la quale lo ammira per il suo talento ed il suo carattere. Ecco quali sono state le sue parole scritte su Instagram: “Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare. Ho imparato una lezione di vita, sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta ed ho conquistato il più grande premio…il cuore della gente!”. (Continua dopo la foto)























Valentin, che ha accompagnato il suo messaggio con il video in questione della puntata di ‘Amici 19’, ha ottenuto quasi 84 mila like. Ed i commenti sono stati quasi tutti in suo favore: “Il vincitore sei tu!”, “Qui fuori spaccherai tutto”, “Grande Valentin, eri scomodo per questo hai reagito così. Per me hai vinto”, “Sei speciale”, “Continua così che spacchi”, “Sei fortissimo, in bocca al lupo per tutto”. Ancora: “Ti amiamo, hai fatto più che bene”, “Sempre dalla tua parte”. (Continua dopo la foto)

Maria lo aveva cacciato così dal programma: “Ora basta. Se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori e non li rispetti. Mi riferisco a Natalia, spesso la correggi. Pensi di essere più bravo della Titova? Ognuno stia al suo posto. Nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti vuoi andare via, quella è la porta”.

