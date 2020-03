Il nostro paese sta affrontando uno dei momenti più duri che abbia mai passato. Stiamo vivendo in una pandemia, siamo chiusi a casa, vediamo ogni giorno crescere il numero dei contagiati e anche quello dei morti. La situazione è davvero seria e prima di vedere la luce ce ne vorrà di tempo. Un’epidemia come questa non dura certo qualche giorno ma tutti ci auguriamo di uscire quanto prima da questo incubo. Perché è di questo che si tratta, di un incubo.

Sembra di vivere in un film di fantascienza, solo che è la realtà. Costretti a trascorrere l'intera giornata a casa, siamo anche "disperati" perché via via i nostri programmi televisivi vengono cancellati. Ballando con le stelle, che sarebbe dovuto iniziare il 28 marzo, sarà rimandato. La Corrida, che è un programma che non può andare in onda senza pubblico, è stato annullato. Anche Vieni da me, Domenica In, I soliti ignoti, Domenica Live sono stati cancellati. E sono solo alcuni.





















Anche Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis, è stato sospeso. Peccato, perché lo show di Paolo Bonolis ci faceva tanto ridere. E ridere ci serve in un momento come questo. Su Instagram Paolo Bonolis ha postato un comunicato Mediaset dove si parla della chiusura di Avanti un altro (ovviamente a causa del Covid-19). Andranno, però in onda delle repliche. Paolo Bonolis, però, non è d'accordo con la decisione di Mediaset.















"Non capisco. Gli ascolti sono ottimi e la gente ha un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo?". Il conduttore è evidentemente in disaccordo con l'azienda per la decisione di non mandare in onda altre puntate di Avanti un altro. "Non necessitiamo quindi di ulteriori registrazioni. Non capisco" ha precisato Paolo Bonolis. In effetti non si capisce il perché di una simile scelta visto che ci sono delle puntate inedite pronte.









Probabilmente si pensa a un discorso economico legato agli spazi pubblicitari. Su Instagram Paolo Bonolis si è sfogato e ha concluso il suo sfogo con un “Mah”. Da lunedì 16 marzo verranno proposte solo le repliche di Avanti un altro anche se le puntate nuove sono già tutte registrate. Ma non smetteremo di ridere con Paolo Bonolis, anche se vedremo puntate che abbiamo già visto…

