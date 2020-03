Gf Vip, tutti contro Antonella Elia. L’ultima a scagliarsi contro di lei è Barbara Eboli, la fidanzata di Licia, intervenuta ai microfoni di Radio Radio per parlare del Grande Fratello Vip e in particolare della sua compagna. Giada Di Miceli ha ospitato Barbara nella sua trasmissione Non succederà più, in cui ha analizzato per filo e per segno il percorso tra Licia e Antonella Elia.

Barbara ha ripercorso il rapporto tra Licia e Antonella, almeno dal suo punto di vista seppure abbia detto di cercare di essere obiettiva il più possibile. Secondo Barbara, inoltre, Licia ha perdonato più volte Antonella fino a un punto di non ritorno, ovvero quando la Nunez ha difeso Valeria Marini nell'episodio dello spintone e del crocifisso. Ha poi raccontato di una volta in cui la Elia ha detto di non essere interessata al fatto che Licia si fosse fatta male. E su questo Barbara ha detto: "Sei una brutta anima, sei una persona che non sta più giocando e sei da allontanare nella vita".





















Barbara ha fatto appello agli italiani per eliminare Antonella Elia. Al fatto che finora sia ancora nella Casa, la fidanzata di Licia riesce a darsi una sola spiegazione: "Io credo che lei non sia mai andata oltre il regolamento. […] Io però mi domanderei italiani vi rendete conto di questa cosa? Al di là di Licia, anche quello che ha subito Fernanda era assurdo. Credo che al gioco ci siano dei limiti".















Barbara anche sui social combatte la sua battaglia contro Antonella Elia e lancia appelli agli italiani per eliminarla dal Gf Vip. "Vi prego di mandarla a casa, nel suo habitat e così non fa male alla gente. Io non mi diverto più", ha aggiunto ancora a Radio Radio. E non è finita qui, perché secondo lei Antonella è consapevolissima di ciò che fa.











“Lei riconosce, dice è vero, chiedo scusa, avete ragione. E poi lo rifa. Lei lo fa volutamente, non ho problemi a dichiarare questa cosa. Non ha nessun tipo di disturbo come ho letto. […] Io provavo simpatia per lei, ma c’è un limite”. A proposito dell’episodio in cui Adriana ha imitato tutte le donne al risveglio, Barbara ha detto: “In un contesto amichevole io sono certa che Licia si sarebbe fatta una risata”. Ha quindi avvalorato la tesi di Licia, che aveva spiegato di non aver gradito perché a scherzare su di lei non erano sue amiche.

