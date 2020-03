Coronavirus, ‘Chi l’ha visto?’ e la voce che corre sempre più veloce. Cosa sta succedendo

Il Coronavirus fa saltare i piani anche in tv. La probabilità che anche i programmi di Rai 3 Chi l’ha visto? e Agorà chiudano in fretta i battenti per l’allarme coronavirus è tutt’altro che remota. Come fa sapere Fanpage.it, in queste ore gli studi da cui vanno in onda, quelli di Teulada (studio 2) e Saxa Rubra (studio 6), sarebbero stati fatti sgomberare e ci sarebbe in corso la sanificazione dei locali, in quanto nei giorni scorsi sono stati ospiti nelle trasmissioni i vice ministri Anna Ascani e Pier Paolo Sileri, risultati poi positivi al Covid-19.

Non è per nulla da escludere che Viale Mazzini opterà per una soluzione simile a quella presa per Porta a Porta, che tanto ha fatto infuriare Bruno Vespa. Nel frattempo è stata sospesa la puntata di Domenica In prevista per domani 15 marzo.





















La decisione Rai è giunta in quanto l'azienda vuole in tutti i modi evitare nuovi contagi tra i suoi dipendenti e dunque tutelarne la salute. "Domani Domenica In non andrà in onda. Avrei voluto essere con voi per regalarvi un sorriso, ma non è possibile in questo momento di emergenza… vi abbraccio tutti forte forte". Questo il messaggio social di Mara Venier dopo che è stata ufficializzata la sospensione del programma festivo della rete ammiraglia del servizio pubblico.















Sempre guardando alla giornata di domenica 15 marzo 2020, in casa Mediaset annullata la puntata di Domenica Live. Sarà invece in onda Live – Non è la d'Urso, in prima serata su Canale 5. Al momento confermato anche il talk di Fabio Fazio su Rai Due, Che Tempo Che Fa.











Nel salotto si parlerà ampiamente dell’emergenza coronavirus. Lo farà anche Barbara d’Urso che tuttavia non abbandonerà argomenti più ‘soft’. In studio ci saranno Nina Moric, Luigi Favoloso e Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesca Sarcina ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 4.

