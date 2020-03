Si chiama Andrea Rizzoli il figlio maggiore di Eleonora Giorgi, dunque il fratellastro di Paolo Ciavarro. L’attrice lo ha nominato quando è entrata nella Casa del GF Vip per fare una sorpresa a Paolo e, parlando del suo rapporto con Clizia Incorvaia (poi squalificata dal reality), ha più volte ribadito che non si è mai immischiata nelle vicende sentimentali dei suoi due figli.

Anche Ciavarro junior ha parlato di Andrea al reality di Canale 5. “Con Andrea ho un ottimo rapporto – ha svelato Paolo nella Casa durante una chiacchierata con Adriana Volpe – Ci siamo un po’ allontanati, cioè ci vediamo molto meno. Non l’ho mai visto come un fratellastro… una parola tra l’altro bruttissima. Non ne parlo molto così come di mio padre”. Andrea è nato nel 1980 dal matrimonio di Eleonora Giorgi con Angelo Rizzoli. (Continua dopo la foto)





















Proprio in quell’anno, dopo le nozze avvenute nel 1979, l’attrice di ‘Borotalco’ e l’imprenditore si sono poi separati a seguito di alcuni scandali che coinvolsero l’editore. Eleonora Giorgi ha poi sposato il collega Massimo Ciavarro da cui poi, nel 1991, ha avuto il secondogenito. I due fratelli sono molto diversi. Mentre Paolo ha presto deciso di seguire le orme dei suoi genitori, diventando un conduttore, Andrea vive una vita lontano dai riflettori. (Continua dopo la foto)















Non ha social ma ogni tanto è la Giorgi a postare qualche bel ritratto mamma e figlio sul suo profilo Instagram. Il nome di Andrea Rizzoli è però noto alla cronaca rosa: nel 2014, l’imprenditore ha infatti sposato Alice Bellagamba, attrice ed ex ballerina di Amici, nel borgo umbro di Montignano. “È la donna della mia vita. La mattina è come svegliarmi al fianco di un piccolo sole”, aveva detto il giorno delle nozze. (Continua dopo foto )











Poco dopo la luna di miele, però, i due si sono detti addio per volere della ballerina. “La crisi è iniziata da me, poco dopo una spensierata luna di miele in Sri Lanka – aveva raccontato a Vanity Fair – Sentivo di non stare bene. Mi sentivo in gabbia e ho pensato: ‘Meglio lasciarlo adesso che quando la famiglia si allargherà e ci saranno dei figli’. Non c’è mai stato un altro, e nemmeno un motivo scatenante, o un litigio. Semplicemente non provavo più nulla, se non stima e affetto”.

Clizia Incorvaia, la foto hot non piace a tutti: piovono anche critiche