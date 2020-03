La terza puntata del Serale di Amici 19 è stata a dir poco scoppiettante. Dalla ‘cacciata’ di Valentin, che ha fatto perdere la pazienza a Maria De Filippi, alla sfuriata della conduttrice con Alessandra Celentano passando per la litigata furibonda di quest’ultima con il collega Paolo Cannito. E poi, ancora, Javier che esce dallo studio e il siparietto tra Al Bano e Romina Power, ospiti fissi dello show e tante altre sorprese. E che dire delle polemiche che durante la puntata hanno travolto Maria De Filippi?

In ogni caso, nonostante la bufera sulla conduttrice per l'atteggiamento con Valentin e l'assenza di pubblico, il terzo appuntamento di Amici ha registrato numeri da capogiro in fatto di ascolti. La terza puntata del Serale ha infatti raggiunto il 18.5% di share, appassionando ben 4.345.000 spettatori anche se su Rai 1 Ulisse – Il piacere della scoperta ha comunque ottenuto un ottimo risultato col suo 12.9% di share e 3.458.000 spettatori.





















Ma Loredana Bertè non c'era in studio. Al suo posto, accanto ai due giudici dello show Vanessa Incontrada e Gabry Ponte, si è infatti seduto l'attore romano Christian De Sica. Il motivo della sua assenza? La cantante ha spiegato le ragioni in un post su Instagram pubblicato prima dell'inizio della trasmissione ed è un motivo più che giustificato.















Loredana Bertè si trova infatti a Milano, che è una delle città più colpite dall'emergenza sanitaria del Coronavirus. Nessun problema di salute per lei, ma sarà assente dalla trasmissione fin quando tutto non tornerà alla normalità. "Questa sera, pur essendo in piena salute, vivendo io a Milano, nella 'zona blindata' e tenendoci alla vostra e alla mia salute purtroppo non sarò ad Amici. Mando un abbraccio a Maria e un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi!! Speriamo a prestissimo…vi guarderò da casa".











Poi, dopo aver spiegato il motivo della sua assenza al terzo appuntamento di Amici, l’artista ha voluto ricordare ai fan di seguire le direttive del Governo. E infatti il suo messaggio termina così: “Ps: Invito tutti a rispettare le direttive governative”. Nonostante molti programmi sia Mediaset che Rai sono stati sospesi, a quanto pare Amici di Maria De Filippi non verrà interrotto. Ma c’è chi già parla della possibilità di anticipare la finale.

