Ballando con le Stelle sospeso, chi arriva al posto di Milly Carlucci il sabato sera su Rai1

Una proposta lanciata da casa Rai, quella di mandare in onda Fiorello sabato sera al posto di Ballando con le Stelle 2020. Secondo il palinsesto televisivo, il programma sarebbe dovuto partire a fine marzo, ovvero il 28. Fiorello rappresenta il volto più giusto per fare entrare in casa degli italiani un momento di spensieratezza. È stata proprio la Rai ad aver chiesto allo showman siciliano di mandare in onda il suo show in televisione e Fiorello ha risposto con un netto ‘si’. Il momento difficile che sta vivendo l’Italia richiede un grande sacrificio e Fiorello non poteva che dare così una mano. Tre appuntamenti previsti sempre di sabato sera con Viva Raiplay: sarà imperdibile.

È stato scelto anche un titolo della trasmissione e questo sarà proprio "Il meglio di Viva Raiplay" con l'aggiunta di un hashtag: #iorestoacasasuraiuno. Questa proposta lanciata da casa Rai farà tremare Mari De Filippi, per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. Con la terza puntata di Amici, la reginetta degli ascolti del sabato sera ha messo a dura prova l'intero programma, posto che il pubblico da casa sembra non aver per nulla gradito l'ultima messa in onda. Fiorello, già forte del grande successo ottenuto sul palco dell'Ariston per la 70^ edizione del Festival di Sanremo, adesso farà conoscere a tutti il tuo Viva Raiplay.





















È stato Fiorello stesso a dare la comunicazione della nuova, seppur breve, trasmissione prevista sulla Rai. Contattato dal direttore Rai 1 Stefano Coletta di rimandare in onda sul primo canale il meglio di "Viva Raiplay", Fiorello ha detto: "Mi ha chiamato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta chiedendomi se vogliamo proporre su Rai 1 il meglio di Viva Rai Play, per me è ok quindi non so se già da questo sabato perché è saltata #LaCorrida comunque potrete vederlo!". Lo show dei record sulla piattaforma Rai aveva debuttato proprio in prima serata sulla tv pubblica.























Certo, Fiorello ha dimenticato che la sfida non sarà con La Corida, ma con Maria De Filippi e il suo Amici. La risposta degli italiani sarà decisiva sotto tanti e diversi punti di vista. Piacerà? Al momento l'unico dato certo è che Il meglio di Viva RaiPlay andrà in onda in tre speciali previsti per sabato 21 marzo, sabato 28 marzo e sabato 4 aprile in prima serata sulla prima rete Rai. Sugli stravolgimenti dei palinsesti televisivi, ci dà comunicazione il blog di Davide Maggio, che di recente ha fatto sapere che lo show condotto da Carlo Conti viene sostituito dallo speciale di Porta a Porta in onda in prima serata. La Corrida verrà ripresa ad aprile poiché il pubblico è fondamentale per il format del programma.

Per quanto riguarda ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci, non è ancora nulla di certo. Sicuramente il programma non partirà il 28 marzo come inizialmente indicato e pare che sia stata la stessa Carlucci ad aver rifiutato la proposta di trasmettere lo show direttamente a settembre. Ballando con le Stelle dovrebbe, quindi, slittare ad aprile, subito dopo il periodo pasquale e a condizione che l'emergenza Coronavirus risulti davvero rientrata. Quel che rimane certo è il cast: Costantino Della Gherardesca, Daniele Scardina, Gilles Rocca, Holaf, Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Ninetto Davoli, Paolo Conticini, Lina Sastri e Tullio Solenghi. I ballerini sono Samuel Peron, Raimondo Todaro, Stefano Oradei, Vera Kinnunen, Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Simone Di Pasquale, Maykel Fonts, Luca Favilla, Marcello Nuzio e Lucrezia Lando. Assente Alessandra Tripoli; ci sarà una new entry, la ballerina svedese Tove Villfor. Confermata la giuria con Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

