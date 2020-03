Mai così tante sorprese e colpi di scena al Serale di Amici. Venerdì sera Maria De Filippi ha regalato al pubblico di Canale 5 una puntata strepitosa che, come al solito, ha visto anche Al Bano e Romina Power protagonisti. Ospiti fissi dello show, i due cantanti si esibiscono al centro del palco insieme ai prof e anche in questo terzo appuntamento c’è stato un siparietto interessante tra i due.

Il feeling fra gli ex coniugi Carrisi è molto forte e non fanno nulla per nasconderlo. E se la scorsa settimana (e anche la precedente) Romina si era divertita a mettere in difficoltà Al Bano con battute e frecciatine, anche in questa terza puntata non si è risparmiata. Sempre sorridente e bellissima, la cantante è entrata in studio salutando Maria De Filippi, i giudici e i ragazzi in gara. (Continua dopo la foto)





















“Come sei bella”, le ha detto la padrona di casa appena la cantante è entrata nello studio. “Grazie, Maria! Anche per la settimana scorsa… non avevo sentito – ha risposto Romina – Sei bella anche tu però! Sei bella dentro. Anche fuori!”. Poi si è rivolta all’ex marito: “Cosa mi stavi dicendo? Che non bisogna stare vicini”, ha chiesto al cantante di Cellino San Marco. (Continua dopo la foto)















“Mica lo dico io, è la legge questa, stai lontana da me!”, ha scherzato Al Bano. E a quel punto Romina ha lanciato la sua frecciatina: “Ma io troppo lontana da te non riesco a cantare poi! E se mi avvicino che succede?”. La risposta di Al Bano è stata “Elettricità, è pericolosissimo!”. Uno scambio di battute che ha subito riacceso i gossip e le speranze dei fan su un possibile ritorno di fiamma. (Continua dopo le foto)











Durante la serata, poi, il Leone di Cellino ha anche parlato dei giudici della trasmissione che nel corso della settimana sono stati criticati da Anna Pettinelli e da Alessandra Celentano. Il cantante pugliese ha definito Gabry Ponte un “bravo ragazzo”, mentre davanti alla Bertè ha detto: “Lei è Loredana”. Poi il giudizio su Vanessa Incontrada: “Fate attenzione a Vanessa”, ha detto rivolgendosi ai ragazzi e lasciando intendere che l’attrice potrebbe essere difficile da convincere durante la gara.

