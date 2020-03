Per molti la terza puntata dello show Amici di Maria De Filippi rientrerà tra le serate più indimenticabili. Litigi, auto-eliminazioni, burrascose accuse tra conduttrice, professori ballerini. Tutto si riassume sotto un’unica formula: una crisi di nervi generalizzata ha colpito la messa in onda, pregiudicando il consenso del pubblico, che se fosse stato presente in studio, avrebbe sicuramente dimostrato una spiccata disapprovazione. Ma lo spazio per farlo è stato trovato. Molti utenti hanno dimostrato la loro delusione su Twitter. In particolare sul litigio tra Alessandra Celentano e Luciano Cannito.

È dovuta intervenire persino Rossella Brescia, a favore del compagno Luciano. Ma tra i due litiganti nessun terzo ne ha goduto. Alessandra Celentano ha attaccato il coreografo Luciano Cannito, riguardo la questione su Javier: “Cannito l’altra volta ha sbagliato a dare il voto. Deve proprio lasciar perdere, perché ha dato una spiegazione che non c’entrava niente”. Le accuse mosse contro il coreografo sono state molto accese: “Sei un incompetente perché non sai quello che dici. Non hai votato Javier che è stato perfetto l’altra volta. Il Mondo della danza sa, il mondo della danza sa. Il mondo della danza sa chi sei tu e chi sono io. Il mondo della danza sa, ciao. Io non ho una carriera? Perché tu ce l’hai? Tu ce l’hai? Ma finiscila”. (Continua dopo la foto).





















Rossella Brescia non ha potuto che prendere le parti del compagno e lo ha fatto su Twitter: “Cara Celentano, il mondo della danza lo sa! Hai detto proprio bene #AMICI19 #tenerezza”. E aggiunge: “Calunnia per difendersi. Lo trovo inelegante. Non la stimo”. La Brescia è molto unita al compagno, che stima anche professionalmente. Così ha parlato di lui nello studio di Vieni da me: “È come se fossimo già sposati. Cosa c’è di differente? Ho già dato. Sicuramente, se dovesse succedere, sarebbe una cosa molto intima, carina”. Insomma, la terza puntata di Amici ha riportato molti nodi al pettine, che adesso bisognerà sbrogliare, anche per fare fronte alle reazioni di disappunto che il pubblico ha sottolineato. (Continua dopo le foto).























E la Celentano, a sua volta, è stata inondata anche dei disappunti dalla conduttrice in persona. Maria De Filippi ha chiaramente espresso il suo punto di vista, ma con toni differenti dal solito. Maria è andata su tutte le furie: “Tu sei l’eccellenza della danza Alessandra? Chi te la riconosce questa eccellenza. Cosa ne sai se loro vanno a teatro e se Vanessa ne capisce di danza. Non capisco cosa fai ad Amici, perché non dirigi la Scala? Umanamente non sai rapportarti con un ragazzo”. Lo stesso Cannito, di risposta alle accuse, ha detto la sua, dando della persona maleducata e poco elegante all’insegnante nipote di Adriano, e ha aggiunto: “Tu non sei in grado di raccontare cose che non siano al di là di quello che tu vedi. Continui ad essere quello che dicevamo. Continui ad essere chiusa nella tua ragnatela”. (Continua dopo le foto e il post).

Cannito ha chiosato con un chiaro: “Inelegante e maleducata! Non c’è nessuna persona che mi ha mai chiamato incompetente!”. E nel frattempo, anche il pubblico si è creato una suo opinione a riguardo. Siamo certi che nessuno sarà stato risparmiato dal giudizio dei telespettatori, che avranno già provveduto a creare due fazioni colme di ‘opinionisti’ agguerriti. D’altronde il mondo dello spettacolo non risparmia nessuno e si sa bene quanto peso possa assumere il giudizio degli utenti. Maria De Filippi, in primis, dovrà trovare il modo più giusto per ridimensionare i toni utilizzati da tutti, lei compresa, durante la puntata.

Amici 19, Maria De Filippi travolta dalle polemiche: cosa è successo dopo la puntata