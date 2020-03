Una puntata molto difficile quelle di Amici 19. La conduttrice Maria De Filippi si è vista costretta a gestire non una, ma ben tre minacce di abbandono. I nomi sono quelli di Nyv Paternagel, Javier Rojas e Valentin Alexandru. Tre i tre, la vicenda che ha interessato Javier sarà, molto probabilmente, la più ardua da affrontare. L’ auto-eliminazione di Valentin e le accuse mosse verso una giuria che ha definito essere ‘incompetente’ porterà molti nodi al pettine, proprio come nel caso di Javier. Maria De Filippi e l’intera tavola della commissione e dei professori hanno dovuto tenere testa di fronte a molti tentativi di ‘ribellione’.

Una cattiva influenza su tutti è da imputare all'atteggiamento di Nicolai Gorodiskii. La convivenza tra dieci persone è difficile, ma il diverbio avvenuto tra il ballerino e Timor Steffens non ha fatto altro che accentuare la situazione di disagio e di confusione. È stato proprio Nicolai a fare scoppiare la bomba. Infatti Javier Rojas è arrivato al punto di minacciare un abbandono del programma. La scuola non sembra poter ospitare entrambi. I rapporti tra i due sono arrivati al punto di non ritorno. Il litigio avuto con Timor Steffens e i provvedimenti non presi nei confronti del ballerino hanno fatto emergere tensioni e disappunti generali tra gli allievi della scuola.





















Riguardo a Javier, è stata Alessandra Celentano a dimostrare supporto e incoraggiamento. Il nervosismo ha portato Javier a uscire dallo studio, minacciando l'auto-eliminazione, anche in seguito all'acceso confronto avuto con la De Filippi. La Celentano si è messa in gioco, prendendo le parti di Javier e arrivando persino a usare toni molto forti per difendere le proprie idee. Viene portata ancora avanti la proposta di Gabry Ponte, proprio per fare fronte a tutti le tensioni scese in campo, soprattutto dopo la puntata di ieri. La proposta è quella di far votare solo la giuria, perché un valido giudizio non può che provenire dalla sommatoria di tanti esperti.























E i guai in puntata non sono finiti, perché ad aggiungersi c'ha pensato anche Valentin Alexandru, sempre più motivato ad abbandonare il programma, al di là dei risultati della sfida. Le accuse mosse contro la giuria sono state forti: incompetenti. Ecco come ha definito gli esperti chiamati alla valutazione. Per Maria De Filippi tutto questo ha toccato il limite e ha invitato il ballerino a prendere le distanze dal talent show. Il pubblico rappresenta la giuria più ardua da tenere in considerazione. E infatti gli atteggiamenti adottati dalla conduttrice stessa non sono stati ben visti. Il tanto clamore ha comunque assicurato al programma un 18.5% di share e oltre 4 milioni di telespettatori.

Purtroppo si può dire che i risultati della puntata di ieri rappresentano il clima di tensione in atto già da diverso tempo. Litigi e incomprensioni anche molto forti non hanno fatto altro che accentuare i dissapori, tanto tra gli allievi, che devono fronteggiare anche la convivenza in casa, quanto tra i professori. E da ieri si è aggiunta anche la conduttrice, che sembra aver perso la pazienza. Una Maria De Filippi mai vista così, che ha messo da parte la pacatezza e ha dato prova di dover indirizzare meglio le sorti del programma televisivo. Il pubblico è uscito deluso e il programma dovrà trovare la formula più giusta per fare fronte all’amarezza di tutti. “Vergogna”, “Disgustata”, “Ripijateve”, sono solo alcuni dei commenti twitter degli utenti. Siamo certi che la conduttrice, a mente più serena, dirà qualcosa a riguardo. Non resta che rimanere in attesa di sviluppi.

