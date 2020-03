Venerdì 13 marzo è andata in onda la terza puntata del serale di ”Amici”, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che quest’anno compie 19 anni. In gara i cantanti Gaia Gozzi, Giulia Molino, Jacopo Ottonello, e Nyv e i ballerini Javier Rojas, Nicolai Gorodiskii e Valentin Alexandru Dumitru.

I ragazzi hanno gareggiato tutti contro tutti, senza direttori artistici e senza divisione a squadre. In giuria il deejay Gabry Ponte, la cantante Loredana Bertè e l'attrice Vanessa Incontrada. A seguito delle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in seguito all'emergenza Coronavirus in Italia, con il decreto firmato dal presidente Giuseppe Conte, la trasmissione è andata in onda e in diretta senza la presenza del pubblico in studio.





















Durante il serale sono arrivati molti colpi di scena. Javier ha avuto una crisi che lo ha spinto a lasciare il palco, ma la serata è proseguita con un'altra polemica che ha visto protagonisti il ballerino Valentin e la conduttrice Maria De Filippi. Dopo aver perso la sfida contro Gaia, Valentin si è lasciato andare a un commento amaro: "Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara, qui ci focalizziamo su altre cose e non riesco a restare concentrato – ha detto il ballerino -. Anche se dovessi vincere con Jacopo, io me ne vado. Anche perché prima era chiaro che Javier aveva ballato molto meglio di Nicolai".















A questo punto è intervenuta Maria, che ha perso la calma è ha interrotto il ballerino. "Ora basta – ha spiegato – Se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori e non li rispetti. Mi riferisco a Natalia, spesso la correggi. Pensi di essere più bravo della Titova? Ognuno stia al suo posto".









“Nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti vuoi andare via, quella è la porta. – ha detto un’arrabbiatissima Maria De Filippi – Penso che lui meriti più di te di stare qua. È rispettoso, fa lezione, è puntuale e impara tutti i pezzi”.



Valentin prova a spiegarsi meglio, dicendo che sia lui, sia Nicolai e Javier non riescono a esprimersi a pieno, forse anche a causa delle tante polemiche. Ma Maria non vuole sentire ragioni, le sue parole sono state troppo pesanti: “Di come ti esprimi tu non mi importa niente”. Valentin ha quindi lascito lo studio.