GF Vip. Adriana Volpe, in lacrime, parla della mamma: “Il telefono che rimbombava nel corridoio”

Nei giorni scorsi i concorrenti del “Grande Fratello Vip” sono stati aggiornati sull’emergenza coronavirus in Italia con un videomessaggio dell’ex concorrente Michele Cucuzza. A seguito dalla conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, quella di lunedì 9 marzo.

Il Grande Fratello aveva anche voluto rassicurare tutti con dei videomessaggi dei familiari dove li confortavano sul proprio stato di salute. Naturalmente nessuno era riuscito a mantenere le lacrime e dopo la puntata tantissime sono state le domande che gli inquilini si sono posti. C'è stato anche chi ha ipotizzato di uscire dalla casa e lasciare il reality show, c'è chi si è stretto in preghiera e chi ha voluto lanciare messaggi di vicinanza alle persone che stanno combattendo contro il virus.





















Tra questi anche Adriana Volpe. L'ex conduttrice de I Fatti Vostri sa cosa significa affrontare un'emergenza; la madre, un'infermiera in sala rianimazione spesso veniva svegliata nel cuore della notte per correre all'ospedale in situazioni di criticità e Adriana, ancora bambina, ricorda quei momenti e lo ricorda le parole.















"Mia madre è stata un'infermiera in sala di rianimazione e mi ricordo quando alle 4 di notte suonava il telefono che rimbombava nel corridoio e lei alzava. Era velocissima a prepararsi", commenta e la voce inizia a rompersi dalla commozione. "Io le dicevo –vai piano, non correre così, e se poi inciampi?". Il ricordo delle parole della madre le fanno scendere le lacrime sul viso e molto emozionata continua: "Lei mi rispondeva – E se ci fossi tu un giorno in sala operatoria? Dobbiamo fare il massimo anche per i nostri cari".









Il pensieri di Adriana Volpe corrono inevitabilmente a tutti coloro che in questo momento danno la vita per salvarne il più possibile, medici, infermieri e personale sanitario, e l’emozione di quelle parole coinvolge tutti quanti.

