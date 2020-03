“Sono omosessuale”. Amici 2020, l’allieva della scuola di Maria De Filippi fa coming out

Venerdì 13 marzi andrà in onda la terza puntata del serale di ”Amici”, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che quest’anno compie 19 anni. In gara sono rimasti i cantanti Gaia Gozzi, Giulia Molino, Jacopo Ottonello, e Nyv e i ballerini Javier Rojas, Nicolai Gorodiskii e Valentin Alexandru Dumitru.

I ragazzi gareggiano tutti contro tutti, senza direttori artistici e senza divisione a squadre. In giuria il deejay Gabry Ponte, la cantante Loredana Bertè e l’attrice Vanessa Incontrada. A seguito delle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in seguito all’emergenza Coronavirus in Italia, con il decreto firmato dal presidente Giuseppe Conte, la trasmissione andrà in onda e in diretta senza la presenza del pubblico in studio. (Continua a leggere dopo la foto)





















Martina Beltrami è stata la prima eliminata del serale di Amici di Maria De Filippi ma Martina Beltrami continua a dare sue notizie ai fan e a restare loro vicini condividendo momenti di quotidianità e rispondendo alle domande che le vengono poste. Per questo nelle Instagram story Martina soddisfa le curiosità di chi la segue facendo anche coming out. (Continua a leggere dopo la foto)















“A che età ho fatto coming out? 16/17, anche se in realtà l’ho spiegato solo alla mia mamma. Tutte le altre persone l’hanno capito, non ho mai dovuto fare qualche discorso in particolare – Se sono stata vittima di bullismo? Sì molto, Principalmente per il mio aspetto fisico. Infatti all’inizio di Amici, leggere tutte quelle critiche esclusivamente sul mio aspetto fisico mi ha ferita e non poco”. (Continua a leggere dopo la foto)









Nata a Rivoli (Torino) il 16 ottobre 2000, Martina Beltrami ha iniziato in tenera età a mostrare uno spiccato talento per le arti. Alle elementari ha imparato a suonare il flauto dolce, e alle scuole medie si è dedicata al flauto traverso. Il canto è arrivato solo in un secondo momento: molto timida anche di fronte ai suoi genitori, Martina ha cominciato a sbloccarsi grazie a suo fratello Nicolò. Nel 2019 entra nella sscuola di Amici, esce durante la seconda puntata del serale.

