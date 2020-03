Nel salotto di Vieni da me, Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Tuschi sono stati protagonisti di un siparietto un po’ piccante. “Cosa hai pensato la prima volta che hai visto l’altro?”, è stata la domanda di Caterina Balivo alla quale la Russo ha risposto così: “Ero molto emozionata, incontravo un grande coreografo, molto affermato e di successo. Io ero agli inizi, era un incontro professionale ed ho detto ‘chissà come va…’’’. Interviene Enzo Paolo Turchi:

"Mi ricordo perfettamente, mi chiese le coreografie e io le dissi di no". Interviene subito Carmen Russo (si vede che sono affiatati): "Disse che era impegnato e che non poteva. Io ho insistito e poi…". Poi dopo decenni eccoli ancora qua, insieme, felici, innamorati. Allegri. Poi Caterina Balivo si spinge un po' oltre e chiede come i due si chiamino nell'intimità. Curiosi di saperlo? Ebbene i loro nomignoli vi stupiranno…





















"Io lo chiamo amore, amorino, anche cucciolo" ha risposto Carmen Russo. Mentre Enzo Paolo Turchi ha risposto così alla domanda di Caterina Balivo: "Amore, normale… Carmen per non sbagliare. Noi siamo due persone super normali, anche se non sembra". Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si divertono e non si vergognano, parlano della loro relazione con piacere, anche quando Caterina Balivo fa domande un po' "oltre". Caterina fa, per dire, domande sul tradimento.















"Lascerei Carmen per un tradimento? Dipende se è un tradimento semplice, così…" spiega Enzo Paolo Turchi. Mentre Carmen la vede così: "Il tradimento non ci deve essere a priori: se uno non vuole stare con l'altro lo deve dire. Io non ho mai saputo nulla, se avessi saputo di conseguenza mi sarei comportata…". Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo ha una figlia, Maria. La Balivo vuole sapere quale difetti abbia ereditato dall'uno e dall'altra: "Quando noi partiamo, anche solo per un giorno, lei prepara le valigie come la madre…" è la risposta di Turchi.









Ma la Balivo insiste sulla questione tradimento. Con quale uomo famoso avrebbe tradito Turchi? “Non saprei… Io sono sempre stata una fan di Antonio Banderas, ha fatto Zorro doveva ballava ed era meraviglioso. Mi stuzzica anche Ricky Martin” ha risposto Carmen. Enzo Paolo Turchi geloso? Macché. “Io non sono mai stato geloso, non c’è concorrenza…”.

