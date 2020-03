“Vi aspetto!”. Bianca Guaccero: dopo l’assenza per motivi di salute, l’annuncio che fa saltare tutti dalla sedia

Ha lasciato provvisoriamente il timone di ‘Detto Fatto’ per l’emergenza Coronavirus, ma Bianca Guaccero non rinuncia a portare serenità e buon umore nelle case degli italiani. Attrice, conduttrice, e cantante, la Guaccero è davvero ‘multitasking’ e capace di incantare il pubblico con le sue molteplici doti, oltre che con il suo fascino e il suo fisico da urlo. Dal 2018 ‘entra’ tutti i giorni nelle case degli italiani con il programma ‘Detto Fatto’, che tiene compagnia alla gente con tanti piacevoli e divertenti tutorial.

Il programma adesso è stato chiuso a causa dell'emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l'Italia, ma Bianca mancava già da qualche giorno. La sua assenza non ha nulla a che vedere, per fortuna, con il Covid-19, ma è legata a una forte gastroenterite, come lei stessa ha spiegato sui social. Poco fa la conduttrice ha fatto un nuovo, inaspettato, annuncio su Instagram: ecco cosa ha detto, la notizia ha reso felicissimi i suoi fan.





















E' un momento davvero duro e delicato per l'Italia intera, che si trova a combattere con l'emergenza Coronavirus. Le direttive del Governo parlano chiaro e chiedono alla gente di non uscire di casa, se non per necessità imprescindibili. La quarantena è difficile per tutti e i social sono sicuramente un modo per tenersi compagnia anche a distanza. Lo sanno bene i vip, molti dei quali stanno intrattenendo i loro followers attraverso dirette e video su Instagram.















Bianca Guaccero, anche lei seguitissima sui social, ha fatto un inaspettato annuncio poco fa, rendendo felicissimi i suoi fan. "Vi aspetto tutti alle 16 a casa mia per un caffé", ha detto la conduttrice di 'Detto Fatto', che ha poi continuato: "Non mancate! Verranno a trovarmi anche tanti amici!".











Bianca Guaccero resta in Rai e Detto Fatto subisce nuovi cambiamenti. Dopo i gossip delle scorse settimane, sembra ormai sicuro il futuro della conduttrice e della trasmissione di Rai Due. Secondo quanto svelato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la conduttrice sarebbe stata riconfermata dall’azienda di viale Mazzini. Bianca sarà al timone della prossima stagione del factual show che però subirà qualche cambiamento. La Rai avrebbe deciso, dopo il calo d’ascolti e le difficoltà registrate all’inizio della nuova edizione, di evitare lo scontro con Vieni da Me e Uomini e Donne. Detto Fatto dunque potrebbe subire, a partire da settembre, uno spostamento che gli consentirà di non competere con il programma di Caterina Balivo e con quello di Maria De Filippi.

