Mattino Cinque, anche la puntata di venerdì 13 marzo è stata dedicata interamente all’emergenza sanitaria di coronavirus in Italia. Emergenza che non si placa: stando agli ultimi dati, quello diffusi nella serata di giovedì 12 marzo, il numero dei contagiati è salito a 15.112 e quello dei decessi a 1.015. Le persone guarite sono in tutto 1.258 mentre tra i casi positivi 6650 sono i pazienti ricoverati con sintomi, 1153 dei quali in terapia intensiva.

Per fare il punto della situazione e chiarire alcuni dubbi, Federica Panicucci ha ospitato in collegamento Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia. Si è anche parlato del costo esagerato delle mascherine: la conduttrice ha rivelato che sui suoi profili social ufficiali le arrivano al giorno tantissime segnalazioni su molte farmacie italiane che fanno pagare una mascherina anche 70 euro: "Una roba davvero inaccettabile pagare una mascherina questa cifra", ha commentato.





















L'assessore Gallera non si è sbilanciato sulla questione mascherine: "Non mi va di polemizzare in questo momento perché dobbiamo affrontare una emergenza". Poi un altro tema importante: il foglio dell'autocertificazione anche per circolare a piedi. E la padrona di casa ha fatto questa domanda: "Se le forze dell'ordine mi fermano senza autocertificazione mi becco la sanzione?".















Ma vedendo la reazione di Gallera, la Panicucci è sbottata: "Lei ride, io no! Faccio domande che tutti si chiedono, perché io potrei incorrere in una sanzione se non viene chiarita bene la questione riguardo l'autocertificazione". Nel corso della puntata, Federica Panicucci ha confessato che fino a pochi giorni fa, quando si affacciava dal suo terrazzo vedeva una Milano completamente deserta, le veniva tristezza ma "poi subentra la determinazione che ci fa dire menomale che non c'è nessuno".











Infine, prima di passare la linea a Barbara Palombelli con Forum, la presentatrice ha voluto salutare il pubblico di Mattino Cinque con un appello, lo stesso che tanti altri conduttori fanno ogni giorno ai telespettatori perché davvero importante: “Vi invito a stare in casa, rimanete in casa e non uscite se non avete bisogno. Ve lo dico per favore, state a casa, mi raccomando!”.

Qui, dal minuto 4, il video dell’intervista di Federica Panicucci all’assessore Giulio Gallera sull’autocertificazione

