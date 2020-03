Coronavirus, giornalista Rai positivo: quarantena per tutta la redazione del tg

“E’ stato riscontrato un caso di positività fra i giornalisti della Tgr Puglia. Per questo motivo a causa della quarantena di tutti i tecnici della sede di Bari la rubrica Buongiorno Regione questa mattina non è andata in onda”. Ne dà notizia la stessa Testata Giornalista Regionale della Rai.

“Fra le persone messe in quarantena – spiega la nota della Tgr – c’è anche il caporedattore Giancarlo Fiume che da ieri sera si sta adoperando attivamente per garantire almeno la messa in onda del TG delle ore 14. L’appuntamento informativo sarà trasmesso dalla prefettura di Bari con un mezzo esterno e grazie al contributo di tutti i giornalisti non in quarantena. La Direzione è vicina a tutti i colleghi della Tgr Puglia e li ringrazia per quello che stanno facendo in condizioni di oggettiva difficoltà e attende ulteriori indicazioni dall’azienda sanitaria competente. Nel frattempo la sede Rai di Bari è stata completamente sanificata e resa nuovamente disponibile”. Continua dopo la foto





















Il primo caso di una persona colpita da Covid-19 può essere fatto risalire al 17 novembre scorso, secondo notizie di stampa che fanno riferimento a dati del governo cinese non pubblicati. A scriverne, riporta oggi il Guardian, è il South China Morning Post, secondo il quale le autorità cinesi avevano identificato almeno 226 persone che avevano contratto il virus lo scorso anno ed erano sotto supervisione medica. Il primo in assoluto risale al 17 novembre. Continua dopo la foto















I dati riportati dal Post, che il Guardian precisa di non aver potuto verificare, parlano di un 55enne della provincia di Hubei come primo caso. Nel mese successivo si è osservato un aumento di 1-5 casi al giorno. Al 20 dicembre i casi confermati erano 60. Il governo cinese aveva riferito all’Oms che il primo caso confermato era stato diagnosticato l’8 dicembre. Le autorità cinesi hanno parlato per la prima volta di una possibile trasmissione tra esseri umani il 21 gennaio. Continua dopo la foto











Segnali positivi dalla Cina, che ha riportato solo otto nuovi casi di coronavirus in un giorno, il numero più basso dall’inizio dell’emergenza sette settimane fa. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale, riferendo di sette vittime a causa de Covid-19. Cinque dei nuovi contagi e sei morti sono stati registrati nella provincia di Hubei, epicentro della pandemia. Chiude intanto l’Everest: fino al 30 aprile le autorità nepalesi, a causa dell’epidemia, non consentiranno spedizioni sulla montagna.

Ti potrebbe interessare: “Hai il coronavirus?”. GF Vip, malessere e tosse per Valeria Marini. Ansia tra i concorrenti