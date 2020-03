GF Vip, nella casa sale la tensione. Valeria Marini ha iniziato a non sentirsi troppo bene. La showgirl sarda si è sentita all’improvvisto stanca e spossata. È successo all’improvviso. Il suo malessere è stato accompagnato da colpi di tosse e raffreddamento e il pubblico è andato nel panico. Ora che il coronavirus circola veloce nel nostro paese, è normale che il primo pensiero di tutti, dopo la tosse e il malessere della Marini, sia andato proprio al Covid-19.

I medici lo ripetono da giorni: i sintomi cui prestare attenzione sono febbre sopra i 37,5 e tosse. E quindi, quando il pubblico ha sentito tossire la Marini, si è subito allarmato. Ormai anche i vip che sono chiusi nella casa del GF Vip sanno cosa sta succedendo nel nostro paese e anche loro hanno pensato la stessa cosa. E infatti Fabio Testi ha chiesto (con ironia alla Marini): “hai il coronavirus?”. Una battuta che però il pubblico ha preso sul serio. Continua a leggere dopo la foto





















E infatti qualcuno ha scritto in rete: “Ma Valeria Marini prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip l’ha fatto il tampone del coronavirus?”, facendo seguito alla domanda dell’attore Fabio Testi. A rispondere è stata la stessa Valeria Marini che ha voluto tranquillizzare tutti dicendo di essersi sottoposta al tampone prima di entrare nella casa. Il tampone, ovviamente, è risultato negativo così la sarda è potuta entrare al GF Vip. Continua a leggere dopo la foto















Dunque non c’è da preoccuparsi. Come il conduttore del reality ha spiegato in trasmissione la scorsa volta, i concorrenti del GF Vip sono al sicuro in questo periodo di emergenza sanitaria. Anche gli ultimi arrivati – Valeria Marini e Sossio Aruta – non sono pericolosi. Tra l’altro il loro ingresso è avvenuto ben prima che il Governo adottasse le misure rigide che ha adottato negli ultimi tempi. A causa del Covid-19 sono cambiate le cose anche al GF Vip. Continua a leggere dopo la foto









Non possono entrare persone dall’esterno, per esempio. E questo protegge i concorrenti dal rischio di infettarsi. Da quando all’interno della casa è stata comunicata la situazione di emergenza che sta vivendo l’Italia, i concorrenti si sentono più tristi e fragili. Speriamo che tutto questo passi il prima possibile.

