Coronavirus: stop anche alle serie televisive. La notizia ufficiale coinvolge anche le più note

Le misure stabilite per fronteggiare l’emergenza Coronavirus vengono rispettate anche dalla televisione. La decisione di Rai1 di sospendere la messa in onda di Ballando con le Stelle, per poi destinarla subito dopo Pasqua, è tra queste. La situazione Coronavirus merita, infatti, la giusta attenzione e le dovute cautele. Ma reca con sè anche alcune ripercussioni. Stop anche alle riprese e alla messa in onda delle più seguite serie televisive, come Grey’s Anatomy, NCIS, The Morning Show. Il mondo sembra fermarsi, persino il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento.

Tutto si ferma, anche in America. Infatti il sindaco di Los Angeles vieta categoricamente ogni forma di assembramento e la decisione viene seguita anche da molti produttori televisivi. Il sindaco Eric Garcetti viene così supportato anche dal mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, e scatta il divieto di assembramento, così come saltano i contratti stipulati con i distretti interessati dalle riprese televisive. Deadline riporta la notizia sul noto medical drama, Grey’s Anatomy, che ormai ha raggiunto la sua 17esima stagione, nonché aveva quasi concluso il 21esimo dei 25 episodi previsti per l’ultimo capitolo. L’annuncio è stato reso ufficiale dai produttori della serie. (Continua dopo la foto).





















Krista Vernoff, Debbie Allen e James Williams, lo hanno comunicato così: “Abbiamo preso questa decisione per la salute e la sicurezza di tutti, state al sicuro, curatevi, idratatevi e state per lo più a casa”. Ma non solo il set di riprese del medical drama si ferma Lo stesso destino accomuna la CBS, e le produzioni di NCIS, The Good Fight e Bull e Dinasty, che si limiteranno a concludere le riprese degli episodi in fase di realizzazione, per poi premere il tasto ‘pause’. Sulle tempistiche non si sa molto, forse si tratta di un’attesa di due settimane circa, che comunque farebbero concludere la stagione con un numero di episodi inferiore a quello previsto. Senza pubblico, invece, The Neighborhood e One Day at Time. Insomma tutti stanno gestendo l’emergenza contagio a buon ragione. (Continua dopo le foto).























La decisione di dare un freno a tutto viene presa anche dalla casa di produzione delle tre serie tv ambientate a Chicago diffuse dalla NBC Universal, ovvero Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med e FBI. Così come la Apple ha deciso di fermare le riprese di The Morning Show, una delle serie di punta della nuova piattaforma streaming. Anche i festival di presentazione delle nuove proposte da parte dei broadcaster vengono rimandati . Il mondo si ferma, anche quello dello spettacolo. Stringere i denti è un impegno che accomuna tutti, persino il mondo della televisione. (Continua dopo le foto).

Uno stop preso responsabilmente e a cui molti non possono che affidarsi del tutto. Come abbiamo potuto apprendere, anche la programmazione in Italian sta subendo parecchie modifiche, tra trasmissioni andate in onda senza pubblico in studio e nuove restrizioni. Ad esempio, l’azienda di Piersilvio Berlusconi ha deciso di interrompere Domenica Live, su Canale 5, Verissimo (Canale 5), CR4, La Repubblica delle Donne (Rete 4). Lo scopo è quello di dare più spazio a tutte le testate giornalistiche dedicate all’attualità dell’emergenza coronavirus da mandare in diretta. Gli italiani rimasti giustamente a casa meritano di essere aggiornati giorno dopo giorno, senza dimenticare la giusta dose di intrattenimento televisivo, che comunque non viene a mancare.

