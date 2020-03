“Ma tu sei il fratello…”. Colpo di scena all’Eredità: Flavio Insinna senza parole. Ecco chi si è trovato davanti

Nessuno lì per lì ci ha creduto, invece c’era davvero un “fratello d’arte” tra i concorrenti dell’Eredità. Una puntata carinissima quella di giovedì 12 marzo. In piena emergenza Coronavirus, Flavio Insinna ha presentato egregiamente la serata e a un certo punto ha chiesto di farsi avanti a Bernardo Cherubini. Come il cognome lascia intendere, si tratta proprio del fratello di Lorenzo Cherubini, ovvero Jovanotti.

Naturalmente nsinna ha informato il pubblico di questa parentela illustre. Bernardo si è qualificato per il “triello” ma non è riuscito ad approdare ai “calci rigore” e, di conseguenza, al gioco finale della “ghigliottina”. Lo rivedremo comunque in gara il 13 marzo. Jovanotti è nato a Roma da genitori toscani originari di Cortona, Mario Cherubini (che fece parte del gendarmeria del Vaticano) e Viola Cardinali. La coppia ha avuto in tutto quattro figli. (Continua a leggere dopo la foto)





















Ma Bernardo non è l’unico, infatti, Lorenzo ha anche una sorella, Anna; l’altro fratello, il primogenito Umberto, era istruttore di volo della scuola Touchandgo ed è purtroppo morto il 22 ottobre 2007 all’età di soli 45 anni in un incidente aereo a Latina, in cui perse la vita anche Bruno Bianchella. (Continua a leggere dopo la foto)















Bernardo è nato il 1 maggio 1963 a Roma e ha tre anni in più del cantante. Inevitabile chiedersi se L’eredità si fermerà in questi giorni per far fronte alle misure volte a contrastare l‘epidemia da Coronavirus. Com’è noto, il quiz show condotto da Flavio Insinna è registrato e per questo motivo le puntate in onda vedono la presenza del pubblico in studio. (Continua a leggere dopo la foto)











Per quanto riguarda l’Eredità, il programma andrà in onda regolarmente fino al 22 marzo. Le registrazioni sono state però nel frattempo sospese, dopo il forfait delle Professoresse Caterina Calemme, Daisy Mancini, Sara Arfaoui e Ginevra Francesca Pisani. Dopo il 22, pertanto, Rai1 si limiterà a trasmettere delle repliche. Il canale ha deciso di sospendere anche altri programmi, come Vieni da me, La prova del cuoco e I soliti ignoti, mentre l’inizio di Ballando con le stelle slitterà, probabilmente ad aprile.

Ti potrebbe anche interessare: Coronavirus, perché in Italia si muore più che in Cina. Ecco spiegato il motivo