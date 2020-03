Mercoledì 11 marzo è andata regolarmente in onda la 16esima puntata del Grande Fratello Vip ma in un clima completamente diverso. Vista la drammatica situazione che sta vivendo l’Italia per l’emergenza sanitaria di coronavirus, Alfonso Signorini non è andato a Roma ma si è collegato con la Casa dagli studi di Cologno Monzese. Con lui, ma a debita distanza, solo Pupo perché Wanda Nara è rimasta a casa, a Parigi.

Poco prima della diretta gli inquilini della Casa erano stati messi al corrente della situazione. Dopo le prime informazioni di una settimana fa, Michele Cucuzza si è fatto portavoce e illustrato ai suoi ex compagni d'avventura le ultime, drammatiche notizie su vittime e contagiati. Ognuno di loro, inoltre, ha avuto modo di ricevere un video messaggio da parenti e amici per essere tranquillizzato sul loro stato di salute.





















Alla fine il pubblico ha deciso di eliminare Asia Valente, che quindi non è più una concorrente del GF Vip e, come abbiamo raccontato qui, appena uscita dalla Casa non ha perso occasione per commettere la prima, grave, gaffe sul coronavirus. I nominati della settimana, invece, sono 3 'pezzi grossi': Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi. Quest'ultimo aveva manifestato la volontà di uscire dal gioco ma Signorini l'ha poi convinto a fare retromarcia.















Chissà se mercoledì prossimo il pubblico del GF Vip sceglierà di eliminare proprio l'attore veneto, che più volte in questi giorni si è detto molto preoccupato e desideroso di trascorrere il suo tempo con i figli. In ogni caso, finita la diretta, i concorrenti rimasti in gioco non hanno potuto fare a meno di commentare quanto accaduto in puntata e le nomination. E Patrick Ray Pugliese, parlando con Adriana Volpe, si è lasciato andare a un duro commento su una delle coinquiline.











Una volta staccata la diretta, l’ex concorrente del Grande Fratello Nip ha chiaramente detto che, a suo avviso, Antonella Elia dovrebbe abbandonare la Casa. “Per giustizia, dovrebbe uscire Antonella – ha detto Patrick, che con la showgirl ha avuto uno scontro acceso nelle scorse settimane – Lei è la meno valorosa, non so quanto sia utile continuare a sentire litigi”, ha confessato. I telespettatori saranno d’accordo con lui?

