“Aspettiamo una bimbo”. Cicogna a Uomini e Donne, a dare l’annuncio è proprio l’ex tronista

Bella notizia a Uomini e Donne, Anna Munafò è incinta. A dare la notizia è lei stessa dalle pagine del settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi. Anna Munafò, che a stento trattiene l’emozione, ha poi proseguito raccontando i mesi passati con Giuseppe Saporita e il desiderio di allargare la famiglia.

Un desiderio che si è concretizzato nei mesi scorsi. Al settimanale del programma, Anna Munafò rivela di aver scoperto la sua gravidanza lo scorso mese di ottobre. Si trovava a fare un aperitivo con la sua amica e insieme scherzavano sulla possibilità che lei fosse già in dolce attesa. Sono trascorsi altri due giorni e ha scelto di eseguire il test, uscito positivo. Un gran bella notizia per i fan che sostengono Anna, una delle troniste del programma più apprezzate di sempre.





















Nella sua intervista, oggi la Munafò rivela anche come ha scelto di fare il lieto annuncio al futuro papà Giuseppe. L'ex tronista racconta di aver impacchettato il test e di essersi subito recata da lui."Ti ho fatto un regalo. Anzi, no, forse il regalo l'hai fatto tu a me", così Anna ha svelato a Giuseppe che sarebbero presto diventati genitori. L'ex tronista ammette che il marito era molto emozionato di fronte a questa notizia.















La Munafò ci tiene anche a svelare ai propri fan, attraverso questa intervista, altri dettagli riguardanti il figlio che sta per arrivare. Scendendo nel dettaglio, Anna confessa che il piccolo nascerà a giugno e che sarà un bel maschietto! "Sarà un maschietto e nascerà a giugno", rivela l'ex tronista. Un periodo speciale quello che la Munafò sta vivendo. La sua vita in questi mesi è decisamente cambiata, in meglio ovviamente.











Dopo l’annuncio del suo matrimonio, ora arriva anche quello sulla sua gravidanza. Anna Munadò è pronta ad allargare la sua famiglia, accogliendo il suo primo figlio nel prossimo mese di giugno. Intanto, in una passata intervista sul settimanale, la Munafò aveva dichiarato di aver rinunciato alla luna di miele. I progetti lavorativi hanno portato i due neo sposi a scegliere di rimandare il viaggio.

