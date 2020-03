Striscia la notizia, Amici e GF Vip in onda: Mediaset spiega il motivo

L’emergenza Coronavirus continua a cambiare i palinsesti televisivi, tra cui anche quelli di Mediaset. Se in Rai sono già stati sospesi moltissimi programmi di intrattenimento, nelle reti Mediaset la realizzazione delle trasmissioni per ora non ha subìto enormi modifiche. Domenica Live, CR4 e Verissimo non andranno in onda questa settimana, favorendo l’informazione, mentre alcuni programmi andranno in onda.

È stata l’azienda tramite un comunicato stampa a confermare la notizia. “Mediaset – si legge nella nota diramata dall’azienda – ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l’attento esame del decreto del Presidente del Consiglio con le nuove misure restrittive anticontagio”. (Continua a leggere dopo la foto)





















“Per questo, oltre al grande sforzo delle edizioni dei tg e dei programmi di approfondimento diurni e di prima serata, abbiamo chiesto anche ai programmi di intrattenimento in diretta già avviati, da Striscia la Notizia ad Amici a Grande Fratello Vip, di continuare ad andare in onda” (Continua a leggere dopo la foto)















“Naturalmente apportando tutte le misure necessarie per rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza. Tutti i nostri collaboratori impegnati nella produzione di questi programmi – autori, conduttori, tecnici – hanno aderito alla nostra proposta dimostrando totale disponibilità e di questo li ringraziamo di cuore”. (Continua a leggere dopo la foto)









Prosegue la programmazione di Striscialanotizia Amici19 e GFVIP

Anche ieri sera Alfonso Signorini ha aperto la diretta del Grande Fratello Vip spiegando i motivi che hanno spinto lui e l’azienda a proseguire con il reality show. “Vogliamo darvi una boccata d’aria, uno stacco, regalarvi qualche momento di sana spensieratezza”. Con Signorini in studio c’era solo l’opinionista Pupo: “Wanda Nara che è a Parigi e ci sta guardando”.

