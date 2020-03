All’Eredità il concorrente ‘vip’: “Sono il fratello di Jovanotti”. La reazione di Flavio Insinna

A causa del coronavirus proseguono i cambiamenti nei palinsesti della televisione italiana e le modifiche all’interno degli studi. Dopo aver adottato misure di sicurezza più rigide, alcuni programmi sono saltati o sospesi, mentre altri continuano ad andare in onda. “L’Eredità“, il popolare game show preserale di Rai 1 condotto da Flavio Insinna continuerà le proprie registrazione, rispettando in modo scrupoloso le direttive del decreto valido fino al prossimo 3 aprile.

Dopo la sospensione delle registrazioni dei Soliti Ignoti e lo stop discusso di Porta a Porta di Bruno Vespa, a seguito della positività di Nicola Zingaretti che era stato ospite lo scorso 4 marzo, l'Eredità ha deciso di andare avanti ma senza la presenza delle storiche professoresse che accompagnano il conduttore.





















Dunque niente L'Eredità per le professoresse Caterina Calemme, Daisy Mancini, Sara Arfaoui e Ginevra Francesca Pisani, che hanno deciso di non presentarsi presso gli studi Rai per motivi di sicurezza preferendo restare a casa. È stata Ginevra Pisani, dal suo profilo Instagram, a spiegare come la società produttrice Magnolia ha subito avallato la loro presa di posizione e favorito il rientro delle ragazze presso il loro domicilio.















In questi giorni, però stanno andando in onda le puntate registrate prima dei decreti che hanno portato l'Italia a essere tutta una 'zona rossa'. Nell'appuntamento del 12 marzo, c'è stata una grande sorpresa per il pubblico a casa e in studio. Tra i concorrenti della puntata dell'Eredità c'era anche il Bernardo Cherubini, 56 anni, nato a Roma 1 maggio 1963. Flavio Insinna è stato molto sorpreso dalla sua presenta, ma sembra strano che non sapesse chi fosse.









Bernardo è il fratello di uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano: Jovanotti, all’anagrafe Lorenzo Cherubini, fratello minore di Bernardo. Il cantante, oltre a Bernardo, ha anche una sorella, Anna. In famiglia c’era anche un altro fratello, Umberto, morto in un incidente aereo nel 2007.

