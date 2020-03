GF Vip. Ancora scintille tra Valeria e Antonella, ma questa volta interviene Patrick

La tensione tra Antonella Elia e Valeria Marini non si placa. Nonostante le bacchettate di Alfonso Signorini durante la diretta dell’11 marzo, le due sono tronate a lanciarsi frecciatine, ma questa volta è intervenuto Patrick Ray Pugliese. Vip iniziano la giornata stilando la lista della spesa settimanale; Denver e Licia si occupano di tenere i conti mentre il resto del gruppo partecipa proponendo alimenti e controllando la fornitura della dispensa.

"Non vi dimenticate della frutta" si raccomanda Valeria che raggiunge il gruppo e prende parte alla lista "Denver pericolo!" dice poco dopo in maniera ironica Antonella che non tollera le continue intromissioni della coinquilina; "stiamo facendo la spesa" le risponde Valeria che non sembra aver intenzione di riaprire una nuova discussione e poco dopo si allontana.





















Patrick chiede a Valeria di rimanere "non le fai un torto se parli cinque minuti con me" gli dice Antonella ma l'ex gieffino non è d'accordo, "il mio intento era soltanto preservare questo momento di tranquillità" prova a spiegarle. "Stai sempre molto attento a mantenere gli equilibri, dai l'impressione di non voler inficiare i rapporti" dice Antonella che con toni pacati prova a spiegare le ragioni profonde della rivalità con Valeria.















"Lei mi provoca continuamente" continua a ribadire la showgirl che ha sempre attribuito il suo modo rapportarsi con la showgirl all'atteggiamento provocatorio di Valeria. "La percezione che abbiamo è che anche tu, con lo sguardo…" le risponde Patrick che riferendosi ai filmati mostrati in diretta imputa anche ad Antonella la responsabilità della situazione, per l'ex gieffino anche lei ha provocato più di una volta la coinquilina.









“Si probabilmente” ammette Antonella continuando a sottolineare di difendersi dagli attacchi di Valeria. La conversazione si conclude poco dopo Patrick ritorna a occuparsi della spesa ma non prima di complimentarsi con Antonella per reagito in modo pacato poco prima alla discussione con Valeria. Antonella riuscirà a mantenere l’autocontrollo ed evitare un nuovo scontro con la compagna d’avventura?

