L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, Cecilia Zagarrigo, è stata colpita da un terribile lutto che l’ha sconvolta. Colei che cercò di conquistare il cuore di Carlo Pietropoli durante il dating show condotto da Maria De Filippi ha dovuto dire addio al suo amato nonno. E lo ha salutato per l’ultima volta con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale ha deciso di mostrare a tutti i suoi follower una sua foto in compagnia di lui. E tanti sono stati i messaggi di vicinanza.

L’ex protagonista anche di ‘Temptation Island Vip’ ha scritto nella didascalia: “È difficile immaginare la mia vita senza di te…è difficile pensare che quando comporrò il tuo numero, il telefono squillerà invano…non ci saranno più le nostre chiamate ‘nonno come stai? Hai mangiato?’ e tu che mi dicevi sempre ‘eh la vecchiaia, che ci vuoi fare’. Davvero è difficile non immaginarti la domenica a pranzo a capotavola, dove raccontavi sempre come hai conosciuto nonna (ormai la storia l’ho imparata a memoria)”. (Continua dopo la foto)





















Cecilia ha continuato scrivendo: “Per me è difficile entrare a casa tua e non vederti lì, su quella poltrona dove accoglievi tutti con il tuo gran sorrisone. Tutto è così difficile e inimmaginabile…ma ti prometto che continuerò a dare a nonna l’amore che le davi tu, ti prometto che proverò a tenerla allegra sempre e che continuerò ad essere forte per lei, per mamma e per tutti noi che tanto hai amato. Ti prometto anche che continuerò a raccontare a tutti la tua grande storia d’amore”. (Continua dopo la foto)























Il suo post si è concluso così: “Racconterò i tuoi immensi sacrifici. Mi manchi tanto nonno…una parte di me è volata via insieme a te. Il mio è solo un arrivederci, perché un giorno ti riabbraccerò più forte di prima. Buon viaggio”. Più di 100 mila i like ottenuti dalla Zagarrigo, che ha ricevuto anche numerosi commenti da parte degli utenti. Praticamente tutti si sono messi nei suoi panni ed hanno provato a tirarle su il morale in questo difficile momento. (Continua dopo la foto)

Queste le principali reazioni dei suoi fan: “Nooo, tesoro, mi dispiace tanto, un abbraccio forte”, “Io ti capisco più di chiunque altro al mondo, devi essere forte”, “Sarà sempre con te, ricordatelo”, “Mi dispiace tanto”, “La perdita di un nonno è come perdere una parte di noi stessi, sono i nostri secondi genitori”, “Condoglianze”, “Ti siamo vicine”.

