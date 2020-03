Coronavirus, sospesa anche ‘La prova del cuoco’ per l’emergenza sanitaria di coronavirus in corso nel nostro paese. La notizia è stata confermata da Elisa Isoardi e Claudio Lippi in apertura della puntata di giovedì 12 marzo 2020. Come in altri studi televisivi, anche in quello del cooking show di Rai1 l’atmosfera è cupa e diversa dal solito.

E la conduttrice e il suo collega hanno subito voluto spiegare ai telespettatori cosa succederà da domani, venerdì 13 marzo. “Ci sospendono – ha confermato la Isoardi – Rimarremo tutti a casa e cercheremo di capire cosa sta succedendo”. E Claudio Lippi, dopo averla raggiunta al centro delle due cucine, ha voluto fare una precisazione al pubblico di Rai1: “Non è l’ultima puntata dell’edizione quella di oggi. È solo l’ultima puntata prima della ripresa”. (Continua dopo la foto)





















“Torneremo in una data da definire” ha quindi aggiunto Elisa Isoardi, che si è resa protagonista anche di una piccola gaffe poco prima di dare questa comunicazione ufficiale ai telespettatori de La prova del cuoco. Con la sigla del programma in sottofondo, ha esclamato per poi correggersi prima di subito: “Buongiorno! Mercoledì 11 marzo… ah no, è giovedì 12?”. (Continua dopo la foto)















Subito dopo la conduttrice ha commentato la gaffe appena fatta: “Dai, è l’ultima puntata”. Ma cosa vedrà in tv il pubblico al posto de La prova del cuoco? Storie Italiane con Eleonora Daniele, che si allungherà quindi fino alle 13.30, con una diretta di ben tre ore e mezza totali. E la Isoardi, citando il premier nel suo discorso di mercoledì sera: “Come ha detto ieri sera il Presidente Conte, stiamo distanti oggi per abbracciarci domani”. (Continua dopo le foto)











Claudio Lippi ha invece assicurato ai telespettatori che La prova del cuoco tornerà in onda quando i tempi saranno migliori. Subito dopo queste precisazioni, i due hanno dato il via alla puntata e presentato quindi cuochi e giurati. E anche le due ospiti del giorno, ovvero Anna Falchi e Monica Leofreddi, che erano presenti anche nell’appuntamento di mercoledì e avrebbero dovuto partecipare allo show anche domani.

“Sospeso!”. Ballando con le stelle e gli ‘effetti’ del coronavirus: cosa succede al programma