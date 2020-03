“Sospeso!”. Ballando con le stelle e gli ‘effetti’ del coronavirus: cosa succede al programma

Ballando con le stelle è uno dei programmi di punta della Rai. Lo show condotto da Milly Carlucci torna in televisione con l’edizione 2020, la 15esima del programma che porta in pista vip del mondo dello sport e dello spettacolo che gareggiano a suon di balli. La formula è sempre la stessa: protagonisti un gruppo di vip provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport che, in coppia con ballerini professionisti, devono imparare a ballare, esibendosi nel corso delle puntate in balli da sala di diversi tipi.

Una giuria di cinque esperti ha il compito di giudicare le prove di ballo sostenute dalle coppie concorrenti, sia sotto l’aspetto prettamente tecnico sia sotto quello artistico, comprendendo costumi, presenza scenica e mimica facciale dei ballerini. Oltre alle esibizioni in coppia, in diverse puntate sono presenti prove speciali riguardanti tipi di ballo particolare, talvolta eseguite singolarmente dai vip in gara. (Continua a leggere dopo la foto)





















Ma con l’emergenza coronavirus il programma di Milly Carlucci è stato sospeso. A riportare la notizia in esclusiva è Davide Maggio: “DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima che proprio in queste ore è arrivato il dietrofront della Rai: Ballando con le Stelle è rinviato. Dopo il nuovo decreto del Governo, che ha adottato misure ancor più restrittive – almeno fino al 3 aprile – per far fronte all’emergenza del Coronavirus, la messa in onda dello show del sabato sera di Rai 1 cede inevitabilmente il passo alla messa in sicurezza del Paese”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Tutte le attività, eccetto quelle necessarie, – si legge ancora nel sito – sono sospese e far partire la macchina di Ballando proprio in questo periodo significherebbe mettere a rischio molte persone che lavorano alla produzione e alla realizzazione del programma, costrette a spostarsi da casa”. E ancora: “Nonostante Milly Carlucci si sia impegnata ad adottare tutte le soluzioni necessarie per evitare la diffusione del contagio, la quindicesima edizione di Ballando con le Stelle viene posticipata”. (Continua a leggere dopo la foto)









“La Rai ha proposto di andare in onda direttamente a settembre, ma la conduttrice avrebbe risposto ‘no, grazie‘. Con ogni probabilità, dunque, lo slittamento sarà di qualche settimana, ad aprile, tenendo sempre in considerazione la situazione di allerta, che è in continuo aggiornamento”. L’inizio del programma era previsto il 28 marzo.

Coronavirus: Barbara Palombelli mostra come realizzare una mascherina in casa a costo zero