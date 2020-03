Puntata diversa, la 16esima del Grande Fratello Vip. La diretta è iniziata in ritardo rispetto al solito per far sì che gli italiani seguissero gli aggiornamenti relativi al coronavirus direttamente dal premier Giuseppe Conte, il cui discorso sulle nuove misure per contenere l’emergenza sanitaria, è andato in onda a reti unificate a partire dalle ore 21,40.

Alfonso Signorini, in studio da Cologno Monzese con Pupo, debitamente a distanza, ha ricordato ai telespettatori tutte le accortezze da mettere in pratica in questo difficile momento. “Una puntata difficile – ha esordito – I vip sono blindati nella loro quotidianità che stride con il nostro dramma. Sono giorni duri, stiamo combattendo una battaglia imprevista. Abbiamo a lungo riflettuto se essere qua. Abbiamo detto sì, per chi volesse sospendere il dramma di questi giorni solo per qualche ora. Qualche ora di leggerezza, per poi tornare all’informazione. Ci sembra anche giusto regalare qualche stacco, qualche momento di levità”. (Continua dopo la foto)





















Signorini, dopo aver mostrato il collegamento da Roma con Rita Rusic e Michele Cucuzza, è ‘entrato’ in Casa per parlare coi protagonisti della Casa. Ma il GF Vip, che mercoledì sera ha visto l’uscita di scena di Asia Valente, eliminata dal pubblico, il ripensamento di Fabio Testi che sembrava deciso a lasciare il reality e un acceso scontro tra Antonella Elia e Licia Nunez, ha riservato anche un colpo di scena. (Continua dopo la foto)















In diretta si è toccato ancora una volta un “tasto dolente” all’interno della casa del GF Vip, ovvero il rapporto tra Adriana Volpe e Antonio Zequila, che da settimane dice di aver avuto un flirt sempre negato dalla conduttrice. Non sono mancate contrapposizioni e prese di posizione nette da parte dei due concorrenti, poi la sorpresa quando nella discussione si è inserita Valeria Marini. (Continua dopo la foto)











Mentre Adriana Volpe si batte perché venga smentito il presunto flirt tra lei e Zequila, Valeria non ha problemi ad ammetterlo. E infatti, proprio durante il litigio tra la Volpe e Zequila, la showgirl dei baci stellari ha confessato candidamente: “È vero anni fa abbiamo avuto un flirt”. Immediata la replica del diretto interessato: “Lei sì che è una donna con le palle”, ha esclamato felice l’attore.

