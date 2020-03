Coronavirus: Barbara Palombelli mostra come realizzare una mascherina in casa a costo zero

“Chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio. Chiudono parrucchieri e centri estetici, chiudono i servizi di mensa, che non garantiscono la distanza di sicurezza di un metro”. Così il premier Giuseppe Conte, in serata, ha annunciato le nuove misure per contrastare l’emergenza coronavirus che saranno in vigore dal 12 marzo fino al 25 marzo.

"Resta garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, tra cui trasporti e servizi di pubblica utilità -bancari, postali, finanziari, assicurativi- nonché delle attività accessorie rispetto al corretto funzionamento dei settori rimasti in attività – ha sottolineato Conte – Saranno garantite le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere".





















Con la paura cresce anche la richiesta di dispositivi di sicurezza, che però non si trovano. Le mascherine, infatti, sono praticamente introvabili e su internet i prezzi sono alle stelle. In questi giorni molti medici ed esperti hanno pubblicato sui social dei tutorial per realizzarle in casa, come Adriana Bonifacino, responsabile dell'Unità Diagnosi e Terapia senologia della Unità di Oncologia medica dell'ospedale Sant'Andrea di Roma sull'emergenza coronavirus. "Vedo anche qui in ospedale persone che si proteggono con la sciarpa. Io consiglio, nel caso in cui non si abbia la mascherina, una bandana di cotone, che una volta tolta possa essere lavata secondo i criteri di massimo igiene. La sciarpa poi la portiamo a casa e la poggiamo altrove, nella borsa, la riutilizziamo: tutti comportamenti errati", ha detto la dottoressa.















Tra i tutorial è diventato virale anche quello di Barbara Palombelli. La conduttrice di Stasera Italia ha mostrato come realizzare una mascherina con pellicola da cucina e un foulard. L'ha spiegato il professor Francesco Garbagnati, onocologo dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano, a Stasera Italia sottolineando l'importanza di indossare dispositivi di protezione (qui il video del tutorial).









Il professor Garbagnati ci spiega l’importanza della mascherina e ci insegna a farne una in casa, a costo zero!

Ora a #StaseraItalia pic.twitter.com/m2eZNuBGaq — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 10, 2020

Durante la scorsa puntata del programma, sempre seguendo le direttive del dottore, la conduttrice aveva mostrato come realizzare una mascherina con carta da forno. Basta prenderne un foglio, ripiegarlo a mo’ di fisarmonica, posizionare due elastici ai lati e fissarli con la cucitrice. Per proteggersi e proteggere chi ci sta vicino. Il metodo è sicuro ed economico, assicura il professor Garbagnati. L’unica accortezza è che, una volta usata, va gettata.

