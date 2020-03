Già nel corso della scorsa puntata di Domenica In Mara Venier aveva dedicato ampio spazio all’emergenza Coronavirus. Ma nel corso della puntata che per la cronaca ha registrato un boom di ascolti non è stato trasmesso un video che mostrava le condizioni dei reparti di rianimazione. Il servizio faceva vedere i nostri medici e i nostri infermieri alle prese coi pazienti da intubare e con i respiratori che non bastano per tutti.

La conduttrice ha deciso di non mandarlo in onda a Domenica In. Troppo forte a suo avviso, Mara ha preferito parlare e fare chiarezza con i suoi ospiti importanti. "È stata dura, ma ho capito di aver fatto un buon lavoro quando a fine trasmissione ho ricevuto un messaggino dal ministro della Salute Roberto Speranza: 'Mara, grazie, ha reso un ottimo servizio al Paese'", ha raccontato la 'zia' in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi.





















Nel corso dell'intervista Mara Venier ha voluto anche lanciare un appello a tutti i ragazzi che con la chiusura delle scuole e delle università pensano di essere in vacanza anziché in una situazione di piena emergenza nazionale: "Abbiate coscienza, fermatevi anche voi, per qualche settimana piantatela di uscire, di far festa. Fate un sacrificio, sarà un mese senza drink? E pazienza, è una piccola cosa ma vale la vita dei vostri genitori, dei vostri nonni".















Negli ultimi giorni l'allarme Coronavirus si è fatto ancora più serio e preoccupante. Gli ultimi dati – diffusi mercoledì 11 marzo 2020 da Angelo Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus – parlano di 827 vittime e 10790 contagiati. L'emergenza sanitaria in corso ha cambiato le nostre abitudini e il modo di relazionarci con gli altri. Una situazione che ha destabilizzato anche Mara Venier che sempre sulle pagine del magazine Oggi ha dichiarato di essere molto preoccupata.











La padrona di casa di Domenica In da giorni dorme male e si sente vulnerabile, ma cerca di reagire, anche se vive con grande angoscia. Mara Venier è spaventata e molto preoccupata per tutti gli italiani e per la sua famiglia. Soprattutto per suo marito, Nicola Carraro, che in passato ha avuto dei problemi polmonari: “È un soggetto a rischio. Qualche giorno fa è rotante da Santo Domingo e da allora sta chiuso in casa, non voglio che si muova”.

