“Forse lei!”. Coronavirus, la battuta di Federica Sciarelli durante “Chi l’ha visto?” non passa inosservata

Ha alleggerito un po’ la tensione ed è riuscita a strappare un sorriso ai telespettatori di Chi l’ha visto. Parliamo di Federica Sciarelli che nella puntata di stasera, mercoledì 11 marzo 2020, pur parlando dell’emergenza coronavirus, oggi dichiarata pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ospitando il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, Federica Sciarelli a Chi l’ha visto ha fatto una battuta sul coronavirus. Il Viceministro, per chiarire meglio le modalità di trasmissione del virus, ha infatti asserito: “Io e lei ora siamo a più di un metro di distanza. Supponiamo che uno dei due sia positivo al coronavirus…”.

A quel punto la Sciarelli gli ha risposto sorridendo: “Facciamo che ce l’ha lei però, non io eh!”. Dopo aver sorriso con il Viceministro della Salute per via della sua stessa battuta, Federica Sciarelli (che di recente in un’intervista ha ribadito di non avere nessuna intenzione di lasciare la conduzione di Chi l’ha visto?) ha dato la linea al messaggio del Presidente Conte, il quale ha annunciato che da domani dovranno rimanere chiuse tutte le attività commerciali, eccetto i negozi di generi alimentari. strong>(Continua a leggere dopo la foto)





















Tuttavia, essendo il messaggio previsto alle 21.40 ma iniziato con un paio di minuti di ritardo, non vedendo Conte in onda, Federica Sciarelli ha ipotizzato: “Forse l’orologio del nostro studio non va bene”. strong>(Continua a leggere dopo la foto)















Al termine, al rientro da una pausa pubblicitaria, Federica Sciarelli a Chi l’ha visto ha chiesto di spegnere alcuni microfoni in studio, poiché si sono sentite delle voci (probabilmente delle centraliniste), asserendo un po’ scherzosamente: “Per favore spegnete questi audio, perchè Blob ora non c’è, ma non si sa mai…”. (Continua a leggere dopo la foto)











Dopo il messaggio del Presidente, la trasmissione è poi andata avanti con casi di scomparsa. E venerdì sera Chi l’ha visto andrà in onda con una puntata speciale, dunque questa settimana l’appuntamento è doppio. Cosa succederà ai palinsesti Rai nessuno lo sa con certezza: alcune cose sono già cambiate ma potrebbe cambiare tutto drasticamente nei prossimi giorni.

Ti potrebbe anche interessare: GF Vip, Alfonso Signorini si scusa (in diretta) con la concorrente: “Non volevo offenderti”