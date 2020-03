La sedicesima puntata del “Grande Fratello Vip”, in onda su Canale 5 mercoledì 11 marzo, è andata in onda in un clima abbastanza teso, che Alfonso Signorini ha voluto stemperare riportando a galla le famose liti di Antonella Elia. Gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip sono stati aggiornati sulle disposizioni del Governo in merito all’emergenza “Coronavirus” e ieri sera la puntata è andata in onda senza pubblico in studio a Cologno Monzese.

"E' una puntata un po' particolare e anche un po' difficile", spiega Alfonso Signorini all'inizio della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip dagli studi di Cologno Monzese invece che da Cinecittà. Senza pubblico con il discorso del premier Giuseppe Conte appena concluso, il conduttore ha sottolineato come la decisione di andare in onda sia stata a lungo discussa e messa in dubbio.





















"Vogliamo darvi una boccata d'aria, uno stacco, regalarvi qualche momento di sana spensieratezza". Con Signorini in studio c'è solo l'opinionista Pupo: "Wanda Nara che è a Parigi e ci sta guardando". A Roma invece ci sono Rita Rusic e Michele Cucuzza. Signorini si collega con la Casa e raccoglie le testimonianze degli inquilini sui messaggi ricevuti dai familiari e sui timori nati dopo essere venuti a conoscenza della situazione in Italia.















Si parla di Fernanda e della sua fede, oggetto di critiche nell'ultima puntata per via delle sue abitudini religiose come il rito del sale portafortuna, il segno della croce e sullo scontro con la Elia. Poi le liti di Antonella Elia e Valeria Marini, e infine il verdetto delle nomination. Come tutti sappiamo, Fabio Testi avevo chiesto al pubblico di votarlo per uscire, la situazione all'esterno è sempre più complicata e lui sente l'insofferenza salire.









Cosa avrà deciso il pubblico? Da Roma il verdetto è arrivato, e Alfonso si appresta a leggere il contenuto: “Il Vip che deve lasciare la Casa è Asia”. La giovane inquilina saluti tutti e si avvia verso l’uscita. Alfonso si rivolge a Fabio comunicandogli che, nonostante la sua voglia di andaresene, il pubblico lo ama.

